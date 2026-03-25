Burak Elmas Kimdir? Burak Elmas Neden Gözaltına Alındı?

Burak Elmas İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur.

Şu anda Mustafa Cengiz'in yerine gelerek Galatasaray'ın 38. başkanıdır.

Hem bir iş insanı hem de spor yöneticisi olan Burak Elmas Avursturya Lisesinden mezun olmuştur.

Üniversite hayatını ABD'de geçirmiş ve orada Denver Üniversitesinde finans ve pazarlama bölümünü bitirmiştir.

1997 yılında Galatasaray2ın PAF takımı sorumlusu görevini üstelen Elmas bir süre sonra Faruk Süren ve Özhan Canaydın'ın başkan olduğu Galatasaray yönetimlerinde bulunmuştur.

Babası Sezgin Elmas annesi ise Saniye Elmas'tır. İki tane kardeşi bulunan ünlü isim Eski Galatasaray başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren'le evlidir.