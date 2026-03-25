Burak Elmas Kimdir? Burak Elmas Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino
25.03.2026 - 11:10

İş dünyasındaki faaliyetleri ve bir dönem başkanlığını yaptığı Galatasaray SK ile tanınan Burak Elmas hakkında merak edilenleri derledik. Peki Burak Elmas kimdir, hangi görevlerde bulundu, özel hayatıyla neden gündemde? Burak Elmas kaç yaşında ve aslen nereli? Burak Elmas neden gözaltına alındı? Gelin birlikte inceleyelim.

Burak Elmas Kimdir?

Burak Elmas İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur.

Şu anda Mustafa Cengiz'in yerine gelerek Galatasaray'ın 38. başkanıdır.

Hem bir iş insanı hem de spor yöneticisi olan Burak Elmas Avursturya Lisesinden mezun olmuştur.

Üniversite hayatını ABD'de geçirmiş ve orada Denver Üniversitesinde finans ve pazarlama bölümünü bitirmiştir.

1997 yılında Galatasaray2ın PAF takımı sorumlusu görevini üstelen Elmas bir süre sonra Faruk Süren ve Özhan Canaydın'ın başkan olduğu Galatasaray yönetimlerinde bulunmuştur.

Babası Sezgin Elmas annesi ise Saniye Elmas'tır. İki tane kardeşi bulunan ünlü isim Eski Galatasaray başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren'le evlidir.

Burak Elmas Kaç Yaşında?

Burak Elmas, 19 mart 1974 tarihinde dünyaya gelmiştir ve aslen Giresunludur.

23 yaşındayken Galatasaray yönetim bünyesinde görevler almaya başlayan Elmas'ın Galatasaray'daki kariyeri başkanlığa kadar ilerlemiştir.

Burak Elmas Ne İş Yapıyor?

Burak Elmas, kariyerine hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır.

Daha sonra İngiltere merkezli bir uluslararası lojistik şirketi kurmuştur.

2008 yılından beri Godiva investment şirketinde CEO olarak görev yapmaktadır. 

CEO'luğunu yaptığı şirketin bağlı olduğu Yıldız Holdingde ise yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Görev yaptığı alanlarda halen faal bir şekilde çalışan Burak Elmas, kariyeri boyunca Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin'de üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Burak Elmas Neden Gündemde? Burak Elman Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı 'ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması' spor ve cemiyet dünyasında büyük yankı uyandırdı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamı sadece spor camiasıyla sınırlı kalmayıp, iş dünyasından Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, oyuncu Hande Erçel, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran gibi tanınmış isimleri de içine alan toplam 16 şüpheliyi hedefledi. Eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 14 şüpheli emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
