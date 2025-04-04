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Bunu da Yaptı: Bir Kullanıcı, Yapay Zeka ile Sahte Pasaport Oluşturdu!

Bunu da Yaptı: Bir Kullanıcı, Yapay Zeka ile Sahte Pasaport Oluşturdu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 14:32

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Günlük hayatta yapay zeka  kullanımı giderek yaygınlaşırken, bir içerik üreticisi yapay zekanın sahte belgeler oluşturabileceğini iddia etti. İçerik üreticisinin anlatımına göre, bir kullanıcı ChatGPT-4o kullanarak kısa süre içinde sahte bir pasaport hazırladı. Şaşırtıcı olan ise, bu pasaportun bazı kimlik doğrulama sistemlerinden başarıyla geçmesi.

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Oluşturulan sahte pasaport, incelendiğinde bazı yazılarda tutarsızlıklar içeriyor olsa da, yalnızca 5 dakikada oluşturulmuş olması, bu durumu daha da endişe verici hale getiriyor.

Oluşturulan sahte pasaport, incelendiğinde bazı yazılarda tutarsızlıklar içeriyor olsa da, yalnızca 5 dakikada oluşturulmuş olması, bu durumu daha da endişe verici hale getiriyor.

Bu gelişme, önümüzdeki dönemde sahte belgelerin hızla ve kolayca üretilebileceği kaygılarını gündeme getirdi.

Bu gelişme, önümüzdeki dönemde sahte belgelerin hızla ve kolayca üretilebileceği kaygılarını gündeme getirdi.

Peki, yapay zeka evrakta sahteciliğe mi başladı? Yapay zekanın sahte belge üretme potansiyeli, güvenlik açıklarını artırabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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