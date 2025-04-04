Bunu da Yaptı: Bir Kullanıcı, Yapay Zeka ile Sahte Pasaport Oluşturdu!

Günlük hayatta yapay zeka kullanımı giderek yaygınlaşırken, bir içerik üreticisi yapay zekanın sahte belgeler oluşturabileceğini iddia etti. İçerik üreticisinin anlatımına göre, bir kullanıcı ChatGPT-4o kullanarak kısa süre içinde sahte bir pasaport hazırladı. Şaşırtıcı olan ise, bu pasaportun bazı kimlik doğrulama sistemlerinden başarıyla geçmesi.