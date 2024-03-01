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Bu Nasıl Bir Kötülük? Spor Salonunun Merdivenlerine Motor Yağı Döküp İnsanları Sakatladı!

Bu Nasıl Bir Kötülük? Spor Salonunun Merdivenlerine Motor Yağı Döküp İnsanları Sakatladı!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 11:05

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Umarız yaşattığını yaşamadan ölmezsin!

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Çin'de yaşanan olayda, bir adam spor salonunun merdivenlerine motor yağı dökerken görülüyor. Dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan merdivenlerden aşağıya inen insanlar birer birer düşüyor...

Çin'de yaşanan olayda, bir adam spor salonunun merdivenlerine motor yağı dökerken görülüyor. Dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan merdivenlerden aşağıya inen insanlar birer birer düşüyor...

Spor salonunun merdivenlerine motor yağı döken kişinin bunu neden yaptığı bilinmezken, o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Spor salonunun merdivenlerine motor yağı döken kişinin bunu neden yaptığı bilinmezken, o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İşte o anlar: 👇

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E.B.

Neden neden Allah'ın belası haris yaratık neden? Kadının canının acısı içime işledi ya. Kendisi kilo veremeyince diğerlerini sabote etti heralde. İnşallah da... Devamını Gör

Bozkurt

Çin'de böyle ruh hastaları bolca var. Nerede çokluk orada bokluk sözüne kanıt olarak kurulmuş bir devlet.

incyldrm1987

😀 salon kalabalık oluyorsa kimse gelemesin diye dökmüştür 😅😅