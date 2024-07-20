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Bu İndirim Kaçmaz! Çeyiz Alışverişi Yapanların Kurtarıcısı Olacak İndirimli 19 Ürün

etiket Bu İndirim Kaçmaz! Çeyiz Alışverişi Yapanların Kurtarıcısı Olacak İndirimli 19 Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 21:43

Çeyiz hazırlıklarına başlamış olanlar, bu fırsatı kaçırmayın! Sizin için seçtiğimiz, hem kaliteli hem de indirimli 19 ürün, çeyiz alışverişinizi kolaylaştıracak ve bütçenizi sarsmayacak. Bu ürünler, çeyiz oluştururken sizin en büyük yardımcınız olacak. İndirimli fiyatlarıyla cebinizi yakmayacak bu ürünler, çeyiz alışverişinizi keyifli bir hale getirecek. Bu indirimler, çeyiz alışverişinizi yaparken sizin kurtarıcınız olacak.

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Bu içerik 20.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Jumbo 1800 18 Parça 6 Kişilik Titanyum Gold Çatal Kaşık Bıçak Seti

1. Jumbo 1800 18 Parça 6 Kişilik Titanyum Gold Çatal Kaşık Bıçak Seti

3.699,00 TL yerine 2.551,99 TL. 

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2. Pierre Cardin 1500187667 Lauren 60 Parça Yemek Takımı, Altın

2. Pierre Cardin 1500187667 Lauren 60 Parça Yemek Takımı, Altın

12.499,00 TL yerine indirimle 6.874,45 TL.

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3. Jumbo Black Cook 7 Parça Döküm Tencere Seti

3. Jumbo Black Cook 7 Parça Döküm Tencere Seti

13.344,00 TL'den indirimle 9.632,99 TL.

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4. Kütahya Porselen Nano Teos 6 Kişilik 24 Parça Yemek Takımı

4. Kütahya Porselen Nano Teos 6 Kişilik 24 Parça Yemek Takımı

2.575,61 TL yerine şimdi 1.499,00 TL.

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5. Tristar Airfryer XXL | Çok Programlı | Fonksiyonlu |1500 W | 4,5 L | 6994

5. Tristar Airfryer XXL | Çok Programlı | Fonksiyonlu |1500 W | 4,5 L | 6994

Şimdi indirimle 3.045,37 TL'den 1.299,00 TL.

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6. Jumbo Metalix Titanyum Gold Çaydanlık

6. Jumbo Metalix Titanyum Gold Çaydanlık

2.999,50 TL yerine şimdi 2.068,99 TL.

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7. Philips HR2546/00 Blender Set, Turbo İşlevi, 700W, Beyaz

7. Philips HR2546/00 Blender Set, Turbo İşlevi, 700W, Beyaz

1.999,00 TL'den 1.799,00 TL'ye düştü.

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8. Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Red 1500W 5 Lt

8. Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser Red 1500W 5 Lt

4.400,00 TL yerine şimdi 3.985,99 TL.

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9. Neoflam Midas Bej 11 Parça Ayrılabilen Saplı İç İçe Geçebilen Tencere Tava Seti

9. Neoflam Midas Bej 11 Parça Ayrılabilen Saplı İç İçe Geçebilen Tencere Tava Seti

6.999,00 TL'den şimdi 6.682,47 TL'ye düştü.

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10. Othello Elegante Woolla Organic Yorgan 195x215 cm

10. Othello Elegante Woolla Organic Yorgan 195x215 cm

3.299,90 TL'den şimdi Prime Day Fırsatı'yla 2.325,15 TL'ye düştü.

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11. Igluu Meal Prep Cam Gıda Saklama Kapları 10'lu Paket

11. Igluu Meal Prep Cam Gıda Saklama Kapları 10'lu Paket

1.386,00 TL'den 864,00 TL.

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12. Porland Morocco 6'lı Pasta Takımı 20cm

12. Porland Morocco 6'lı Pasta Takımı 20cm

1.305,00 TL yerine şimdi indirimle 958,75 TL.

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13. Jumbo Assos 6 Parça Midi Çelik Sahan Seti

13. Jumbo Assos 6 Parça Midi Çelik Sahan Seti

4.900,00 TL yerine 3.347,99 TL.

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14. Bella Maison %100 Pamuk Saten Nicole Çift Kişilik Nevresim Takımı Koyu Sarı (200X220 Cm)

14. Bella Maison %100 Pamuk Saten Nicole Çift Kişilik Nevresim Takımı Koyu Sarı (200X220 Cm)

5.655,99 TL yerine şimdi 1.699,99 TL.

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15. Schafer Literal Yemek Takımı 24 Parça-Krem Desenli

15. Schafer Literal Yemek Takımı 24 Parça-Krem Desenli

2.999,00 TL yerine %18'lik indirimle 2.469,41 TL.

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16. English Home Symbol Cam 2'li Yağlık - Sirkelik 270 ml Krem

16. English Home Symbol Cam 2'li Yağlık - Sirkelik 270 ml Krem

399,99 TL yerine 319,99 TL.

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17. Karaca Pro-Midi Plus 3'lü Blender Set Shiny Black 1000W

17. Karaca Pro-Midi Plus 3'lü Blender Set Shiny Black 1000W

3.199,00 TL'den %16'lık indirimle 2.699,00 TL'ye düştü.

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18. Kütahya Porselen Mood Platin File 24 Parça Yemek Takımı

18. Kütahya Porselen Mood Platin File 24 Parça Yemek Takımı

4.399,00 TL'den 3.939,99 TL'ye düştü.

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19. Dyson V8™ Kablosuz Süpürge

19. Dyson V8™ Kablosuz Süpürge

11.999,00 TL yerine sepette 500 TL indirimle 11,499 TL.

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