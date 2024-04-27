Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü internet ismi Kim Kardashian'ın şımarıklıklarını duymayan kalmamıştır. Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel şova katılan Kardashian takıntılarına yeni bir boyut getirdi, asistanının her sabahki görevini anlatan Kardashian'a duyanlar inanamadı!
Kylie Jenner'ın yaklaşık bir yıldır sevgili olduğu Timothee Chalamet'ten bir bebek beklediği söylentileri resmen ortalığı birbirine kattı. Ünlü internet isminin bol kıyafetler tercih etmesi ve iddiaları henüz yalanlamaması bu söylentilerin çığ gibi artmasına neden oldu.
Birlikteliklerinin ilk gününden beri tepki çeken Selena Gomez ve Benny Blanco çifti hiçkimsenin yorumunu takmadan ilişkilerini son derece aşık şekilde sürdürmeye devam ediyor. Birlikte bir basketbol maçı seyretmeye giden çiftin verdiği görüntüler ise yine ve yeniden olay oldu.
Ünlü bir derginin yeni sayısında kapak kızı olarak seçilen Billie Eilish dergiye verdiği pozlarla olay yarattı! Aynı zamanda cinsel kimliği ile ilgili birçok açıklamada bulunan isim duyanları şoke etti. Kimisi duyduklarına inanamadı, kimisi 'bu kadarını bilmemize gerek var mıydı?' tepkileri gösterdi.
Yeni nesil James Bond'u canlandıracak Aaron Taylor-Johnson ve karısı Sam Taylor-Johnson göz önünde olmalarıyla birlikte evlilikleri ve aralarındaki yaş farkıyla dikkat çekmişti. Johnson'un yönetmen kapısı ise yapılan yorumlara ilk defa yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz gün 29. yaşını kutlayan Gigi Hadid'e kardeşi Bella Hadid'den unutulmaz bir paylaşım geldi. İkilinin hiç görülmemiş çocukluk fotoğraflarını paylaşan Bella, fotoğrafların altına düştüğü notla herkesi duygulandırdı.
Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling önceki gün yeni filminin galasına katıldı. Kameralara poz kesen Gosling'in yüzündeki donuk ifade kısa sürede olay oldu. Botoksları yüzünden tepki çeken ünlü isme çeşit çeşit benzetme yapıldı.
Hollywood'un güzel ismi Anne Hathaway oyunculuk kariyerine başladığı ilk senelerde yaşadığı talihsiz deneyimi anlattı!
Günümüzün en bilindik mankenlerinden biri olan Adriana Lima, son zamanlarda aldığı kilolar ile gündeme geliyordu. Doğum sonrası yüzündeki değişimle dillere düşen Lima, uzun süre sonra eski yüzüyle görüldü.
Coachella'ya danslarıyla ve sesiyle yeni bir boyut getiren Lana Del Rey, kendisini milyon TL'lik saatiyle ödüllendirdi...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın