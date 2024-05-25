Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Oscar ödüllü güzel oyuncu Cate Blachett Cannes Film Festivali kırmızı halısında boy gösteri. Kıyafetiyle şıklığını gözler önüne seren isim elbisesindeki detayla barış mesajı gönderdi.
Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes film festivalinin kırmızı halısını yangın yerine çeviren isimlerden birisi de Bella Hadid oldu! Cesur kıyafetiyle ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan isim yine sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu.
Ünlü Rapçi Diddy'nin 2016'da sevgilisi Cassie'ye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Rapçiden o anlarla ilgili ilk açıklama geldi!
Eminem'in 28 yaşındaki kızı Hailie Jade Scott geçtiğimiz gün nişanlısı Evan McClintock ile dünyaevine girdi. Düğündeki kareler ayrı, baba kızın dansı ayrı duygulandırdı!
Kanye West’e ait olduğu söylenen, dünyada sadece üç tane üretilen iki milyon dolar değerindeki siyah cybertruckın görüntüleri sosyal medya gündemine damgasını vurdu.
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Geçtiğimiz sene aşk iddialarıyla büyük yankı yaratan Gigi Hadid ve Bradley Cooper çiftinin ilişkisi son zamanlarda kameralara yansımaya başlamıştı. Aşklarını doyasıya yaşayan ikilinin çocuk istedikleri haberi duyanları şoke etmeye yetti.
Müzik sektörüne farklılıklar getirmiş ve adeta devrim niteliğinde yenilikler denemiş Lady Gaga sık konuşulan isimlerden biri. Geçtiğimiz gün yine ikonik bir kıyafetle görüntülenen Gaga'ya yorum yağdı.
Cannes Film Festivalinde boy gösteren ve kendini bir kez daha herkese kanıtlayan Bella Hadid, her fırsatta verdiği barış mesajını bir kez daha, sessiz bir şekilde verdi!
Stranger Things dizisi ile tanıdığımız Millie Bobby Brown ve nişanlısı Jon Bongiovi gizlice evlendi!
Mayıs ayının başında gerçekleşen ve yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan Met Gala adeta bir ünlüler geçidine dönmüş, fakat dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği de yapmış etkinlikte kimilerimizin gözleri yine de o isimleri aradı...O isimlerden birisi de Lady Gaga'ydı!
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Lüks hayatıyla dikkatleri çeken, ünlü RB şarkıcısı Lionel Richie'nin en küçük kızı Sofia Richie kızını kucağına aldı!
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