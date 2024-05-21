Eminem'in Küçük Kızı Hailie Jade Scott Yuvadan Uçtu! Baba Kızın Dokunaklı Dansı Görenleri Duygulandırdı
Eminem'in Küçük Kızı Hailie Jade Scott Yuvadan Uçtu! Baba Kızın Dokunaklı Dansı Görenleri Duygulandırdı
Eminem'in 28 yaşındaki kızı Hailie Jade Scott geçtiğimiz gün nişanlısı Evan McClintock ile dünyaevine girdi. Düğündeki kareler ayrı, baba kızın dansı ayrı duygulandırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rap müziğin efsane isimlerinden biri olan Eminem'i müzik kariyeriyle ve başarılarıyla hepimiz yakından takip ediyoruz.
Kızına yazdığı 'Mockingbird' şarkısıyla herkesin kalbine dokunan ünlü rapçi kızları Hailie Jade ve Alaina Scott ile ilişkisiyle de takdir ediliyor.
Eminem'in bugün paylaşılan pozları ise hayranlarını duygulandırdı! Ünlü rapçinin kızı Hailie Jade Scott, uzun süren bir ilişkinin ardından sevdiği adamla evlilik yolunda ilk adımını attı. Çift, aşk dolu bir törenle dünya evine girdi.
Nişanlısı Evan McClintock ile dünyaevine girdiğini duyuran Scott'ın düğün fotoğraflarına beğeni yağdı. Rapçinin kızı karelerin altına "Bu hafta bir eş olarak uyanıyorum. Daha iyi, daha güzel bir hafta sonu kutlaması isteyemezdik. Çok çok mutluluk gözyaşları döktük, kahkaha attık, güldük, çok büyük sevgiyi hissettik." notunu düştü.
Ünlü ismin kızı Hailie Jade Scott'un evliliği, hayranlarını sevindirdi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.sözlerine; "Evan ve ben tüm ailemize ve arkadaşlarımıza bizi bu yolculukta destekledikleri, karı - koca olarak hayatımızın yeni bölümüne başlangıcımızın bir parçası oldukları için minnettarız" şeklinde sonlandıran isim düğün karelerini paylaştı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eminem ve kızının düğünde sergilediği dokunaklı dans ise görenlerin gözlerinin dolmasına yetti! O unutulmaz an kameralara böyle yansıdı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın