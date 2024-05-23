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Bradley Cooper ve Gigi Hadid Hakkında Çıkan Çocuk İddiaları "Sizce de Biraz Hızlı Gitmiyor musunuz?" Dedirtti

Bradley Cooper ve Gigi Hadid Hakkında Çıkan Çocuk İddiaları "Sizce de Biraz Hızlı Gitmiyor musunuz?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 11:03

Geçtiğimiz sene aşk iddialarıyla büyük yankı yaratan Gigi Hadid ve Bradley Cooper çiftinin ilişkisi son zamanlarda kameralara yansımaya başlamıştı. Aşklarını doyasıya yaşayan ikilinin çocuk istedikleri haberi duyanları şoke etmeye yetti.

Kaynak: https://www.lifeandstylemag.com/posts...
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Ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın güzelleri güzeli eşi İrina Shayk'la ayrılık sonrası üzüntüsü pek de uzun sürmemişti hatırlarsanız.

Ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın güzelleri güzeli eşi İrina Shayk'la ayrılık sonrası üzüntüsü pek de uzun sürmemişti hatırlarsanız.

49 yaşındaki Cooper'ın 28 yaşındaki güzel model Gigi Hadid ile Ekim 2023'ten beri görüştüğü iddiaları gündeme oturmuştu.

49 yaşındaki Cooper'ın 28 yaşındaki güzel model Gigi Hadid ile Ekim 2023'ten beri görüştüğü iddiaları gündeme oturmuştu.

Gigi Hadid ise kızının babası Zayn Malik ile 6 yıllık birlikteliklerini 2021 senesinde bitirdikten sonra Leonardo DiCaprio ile aşk yaşadığı iddalarına bulaşmıştı.

İkisi de eşlerinden boşanmış ve kız çocuğuna sahip çift birbirlerine benzeyen hayatlarıyla mutluluğu bulmuş olacaklar ki...

İkisi de eşlerinden boşanmış ve kız çocuğuna sahip çift birbirlerine benzeyen hayatlarıyla mutluluğu bulmuş olacaklar ki...

İlişkilerinin ilk aylarında aşklarını kaçak göçek yaşayan ünlü çiftimiz son zamanlarda birlikte poz verir hatta sokaklarda el ele gezer olmuştu.

İlişkilerinin ilk aylarında aşklarını kaçak göçek yaşayan ünlü çiftimiz son zamanlarda birlikte poz verir hatta sokaklarda el ele gezer olmuştu.

En son öpüşürken kameralara yansıyan ikilimiz hakkındaki iddialar ise sosyal medyayı resmen salladı! Yaş farklarıyla da dikkat çeken iklinin çocuk sahibi olmak istedikleri iddası birçok yorum aldı...

En son öpüşürken kameralara yansıyan ikilimiz hakkındaki iddialar ise sosyal medyayı resmen salladı! Yaş farklarıyla da dikkat çeken iklinin çocuk sahibi olmak istedikleri iddası birçok yorum aldı...
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