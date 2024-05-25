Hepimizin Hayal Ettiği Hayatı Yaşayan Sofia Richie ve Elliot Grainge İlk Çocuklarını Kucaklarına Aldı!
Hepimizin Hayal Ettiği Hayatı Yaşayan Sofia Richie ve Elliot Grainge İlk Çocuklarını Kucaklarına Aldı!
Lüks hayatıyla dikkatleri çeken, ünlü RB şarkıcısı Lionel Richie'nin en küçük kızı Sofia Richie kızını kucağına aldı!
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Her genç kızın hayalindeki hayatı yaşayan lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Sofia Richie R&B şarkıcısı Lionel Richie'nin kızı olmasıyla da tanınıyor.
Richie, iş insanı Elliot Grainge ile geçtiğimiz Nisan ayında rüya gibi bir düğünle dünyaevine girmiş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni almıştı.
Giydiği gelinliklerle de çok konuşulan Amerikalı model sevilen ve büyük kitlelerce takip edilen isimlerden biri.
Hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından yaptığı iddialı çekimle duyuran isim 4 haftalık bebeğini bu karelerle takipçilerine duyurmuştu...
Mayıs ayının başında karnı burnunda fotoğraflarını paylaşan Sofia Richie geçtiğimiz gün kızını kucağına aldı!
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İlk annelik deneyimini yaşayan Richie müjdeli haberi yine sosyal medya hesabından yaptı! "Eloise Samantha Grainge 🤍5•20•24 hayatımın en güzel günü🤍" notuyla paylaştığı kareye beğeni yağdı.
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