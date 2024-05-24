Bella Hadid'den Sessiz Filistin Eylemi: Her Fırsatta Barış Mesajı Veren Model Bu Sefer Sustu, Elbisesi Konuştu
Bella Hadid'den Sessiz Filistin Eylemi: Her Fırsatta Barış Mesajı Veren Model Bu Sefer Sustu, Elbisesi Konuştu
Cannes Film Festivalinde boy gösteren ve kendini bir kez daha herkese kanıtlayan Bella Hadid, her fırsatta verdiği barış mesajını bir kez daha, sessiz bir şekilde verdi!
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Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes film festivalinin kırmızı halısını yangın yerine çeviren isimlerden birisi de Bella Hadid oldu! Cesur kıyafetiyle ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan isim yine sosyal medya gündemine bomba gibi oturmuştu.
Cannes'ın bir diğer çok konuşulan ismi ise Oscar ödüllü güzel oyuncu Cate Blachett olmuştu! Zarafetiyle ve elbisesindeki siyah, yeşil ve beyaz renklerle kırmızı halıda barış mesajı veren isim Filistin'e desteğini göstermişti.
Cannes'ı yıkıp geçen isimlerden biri olan Filistin asıllı model Bella Hadid bildiğiniz gibi her fırsatta Filistin'i desteklemekten, barış mesajı vermekten çekinmiyor.
Savunduğu düşünceleri sektörden silinmek pahasına bile olsa belirtmekten çekinmeyen Hadid iki gündür dillerden düşmezken bugün de Fransa sokaklarında giydiği elbiseyle manşetlere yerleşmeyi başardı!
Uzun yıllardır İsrail-Filistin meselesinde tarafını belli eden süper model görünümüyle bu defa da adından bahsettirdi. Filistin dayanışmasının bir işareti haline gelen, geleneksel bir örtü olan, normalde başı, omuzları ve boynu kapatmak için kullanılan bu kumaştan bir elbise giyen Bella Hadid sessiz protestosuyla basının ilgi odağı oldu.
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Fransa'nın Cannes kıyılarında kefiye elbisesiyle sessiz sedasız dolaşan, bir yandan Filistin'e destek veren Bella Hadid büyük beğeni topladı.
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