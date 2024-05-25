Büyümüş de Küçülmüş Millie Bobby Brown ve Nişanlısı Jake Bongiovi Yangından Mal Kaçırır Gibi Gizlice Evlendi!
Büyümüş de Küçülmüş Millie Bobby Brown ve Nişanlısı Jake Bongiovi Yangından Mal Kaçırır Gibi Gizlice Evlendi!
Stranger Things dizisi ile tanıdığımız Millie Bobby Brown ve nişanlısı Jon Bongiovi gizlice evlendi!
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Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan ve resmen gözümüzün önünde büyüyen Millie Bobby Brown'u çoğumuz daha 12 yaşındayken yer aldığı Stranger Things dizisiyle tanıyoruz.
Dizinin yayınlandığı o yıllardan bu yana hızlı bir şekilde büyüyen, bir anda olduğundan çok daha büyük göstermeye başlayan genç oyuncu görünümü yüzünden şimdilerde fena linçleniyor.
Henüz 20 yaşında olmasan rağmen Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlanma kararı alan isim bu kararıyla da tepki çekmeye devam etmişti.
Geçtiğimiz sene evlilik yolunda ilk adımı atan ve nişanlanan ikili gözlere soktukları mutlu birlikteliklerini bir düğünle taçlandırma kararı aldı!
Thu Sun'ın haberine göre Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi geçtiğimiz hafta sonu aile arasında bir törenle, gizlice evlendi!
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Törene katılan bir kaynak "Yeminlerini ettikleri an, en yakınları ve ailelerinin de yanlarında olduğu son derece gösterişsiz, romantik bir olaydı.Bu yılın sonlarında ABD'de daha büyük bir tören yapmayı planlıyorlar ama artık yasal olarak evlendiler ve tüm evrak işlerini hallettiler." şeklinde konuştu.
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