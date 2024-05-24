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Her Kıyafetiyle Gündeme Bomba Gibi Oturan Lady Gaga'nın Araba Parçası Kılıklı Kıyafeti Alay Konusu Oldu

Her Kıyafetiyle Gündeme Bomba Gibi Oturan Lady Gaga'nın Araba Parçası Kılıklı Kıyafeti Alay Konusu Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 14:17

Müzik sektörüne farklılıklar getirmiş ve adeta devrim niteliğinde yenilikler denemiş Lady Gaga sık konuşulan isimlerden biri. Geçtiğimiz gün yine ikonik bir kıyafetle görüntülenen Gaga'ya yorum yağdı.

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"Bad Romance" "Poker Face" "Born This Way" gibi yüzlerce şarkıyla hit olmuş ve milyonlarca hayran kitlesine ulaşmış Lady Gaga hepimizin dönüp baktığı isimlerden biri.

"Bad Romance" "Poker Face" "Born This Way" gibi yüzlerce şarkıyla hit olmuş ve milyonlarca hayran kitlesine ulaşmış Lady Gaga hepimizin dönüp baktığı isimlerden biri.

Ünlü şarkıcı müziğiyle kalmayıp sahneleri ve farklı tasarımlardaki elbiseleriyle de sık sık konuştuğumuz bir isim olmayı başarıyor.

Ünlü şarkıcı müziğiyle kalmayıp sahneleri ve farklı tasarımlardaki elbiseleriyle de sık sık konuştuğumuz bir isim olmayı başarıyor.

Son zamanlarda oyunculuğa merak salan ve yıldızı parlayan şarkıcıyı beyaz perdede görme şansını da yakalamıştık.

Son zamanlarda oyunculuğa merak salan ve yıldızı parlayan şarkıcıyı beyaz perdede görme şansını da yakalamıştık.

Yine dünya dışı bir kıyafetle objektiflere yakalanan Lady Gaga'nın kıyafeti bu sefer de dillere düştü. Araba parçasına benzetilen kıyafetiyle boy gösteren Gaga yine başka bir boyuttan gelmiş gibiydi.

Yine dünya dışı bir kıyafetle objektiflere yakalanan Lady Gaga'nın kıyafeti bu sefer de dillere düştü. Araba parçasına benzetilen kıyafetiyle boy gösteren Gaga yine başka bir boyuttan gelmiş gibiydi.

Kimilerin klozet kapağına benzettiği kıyafetiyle boy gösteren Gaga yine 'başka bir boyuttan gelmiş' görüntüsüyle dikkat çekti.

Kimilerin klozet kapağına benzettiği kıyafetiyle boy gösteren Gaga yine 'başka bir boyuttan gelmiş' görüntüsüyle dikkat çekti.
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Monte kristo kontu

Kafasını çıkarmış birazdan doğum başlar

.......

Trafik kazaları için kamu spotu gibi. Yüzü de zombi gibi olmuş. Ölümlü trafik kazası resmi.

CAN MALİ OFRAZ

toplu taşımaya binerken bayanların koruma kalkanı olarak satsınlar bundan :)