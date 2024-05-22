Kanye West Milyon Dolar Değerindeki Uzay Mekiğine Benzeyen Aracıyla Hava Attı: Görenler Tabuta Benzetti!
Kanye West Milyon Dolar Değerindeki Uzay Mekiğine Benzeyen Aracıyla Hava Attı: Görenler Tabuta Benzetti!
Kaynak: https://www.dmarge.com/kanye-west-yee...
Kanye West’e ait olduğu söylenen, dünyada sadece üç tane üretilen iki milyon dolar değerindeki siyah cybertruckın görüntüleri sosyal medya gündemine damgasını vurdu.
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Tüm ilginç söylemlerin, kıyafetlerin ve davranışların ardından ismini duymaya artık şaşırmadığımız Kanye West'i duymayan, anormalliklerini garipsemeyen yoktur.
Kim Kardashian'la evliliklerini bitiren West şimdilerde kimsenin aşina olmadığı giyim tarzını yeni eşi Bianca Censori ile iyice göze sokuyor ve tepki çekmeye devam ediyor.
Bu güne kadar Censori'nin kıyafetleri yüzünden eleştiri üstüne eleştiri yiyen Kanye West aynı zamanda sektörün gösteriş tutkunu isimlerinden biri. Tesla'nın yeni elektronik aracı Cybertruck rapçinin eski eşi Kim Kardashian dahil birçok ismin kullanımında bildiğiniz üzere.
Hal böyle olunca Kanye West cybertruck'tan eksik kalmazdı tabii... Fakat kendisi zaten oldukça farklı bir tasarıma sahip olan bu aracı tamamen siyah ve parlak bir kaplamadan oluşan Yeezy versiyonunu çıkarttı! Dünyada 3 tane olduğu söylenen ve satış fiyatı 2 milyon dolar olan bu araç ise görenlerin diline düştü.
Piramit benzeri bir yapıya sahip olan ve siyah filmle kaplı bu araca yapılan benzetmelere gelin birlikte bakalım👇
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İşte o aracın görüntüleri 👇
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