Lady Gaga'nın Met Gala'ya Katılsaydı Giyeceği Kıyafeti Paylaşmasıyla Yüreklerin Ağza Gelmesi Bir Oldu

Mayıs ayının başında gerçekleşen ve yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan Met Gala adeta bir ünlüler geçidine dönmüş, fakat dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği de yapmış etkinlikte kimilerimizin gözleri yine de o isimleri aradı...O isimlerden birisi de Lady Gaga'ydı!