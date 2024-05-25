Lady Gaga'nın Met Gala'ya Katılsaydı Giyeceği Kıyafeti Paylaşmasıyla Yüreklerin Ağza Gelmesi Bir Oldu
Lady Gaga'nın Met Gala'ya Katılsaydı Giyeceği Kıyafeti Paylaşmasıyla Yüreklerin Ağza Gelmesi Bir Oldu
Mayıs ayının başında gerçekleşen ve yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan Met Gala adeta bir ünlüler geçidine dönmüş, fakat dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği de yapmış etkinlikte kimilerimizin gözleri yine de o isimleri aradı...O isimlerden birisi de Lady Gaga'ydı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla, moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala Mayıs ayının başında gerçekleşmiş ve çok konuşulmuştu.
Çoğu kişi, her sene kıyafetiyle kırmızı halıyı yıkıp geçen favori isimlerden olan Katy Perry ve Rihanna'yı bu sene görememenin hüznünü yaşarken ünlü isimlerin yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu.
Hatta Katy Perry bu fotoğrafın yapay zekayla oluşturulduğunu sosyal medya hesabından açıklamasına rağmen annesine bile ayrıca açıklama yapmak zorunda kalmıştı.
Temanın "Zamanın Bahçesi ve Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda" olduğu Met Gala bu seneye de damgasını vurmayı başarırken gözler her etkinlikte kıyafetleriyle ilgi odağı olan Lady Gaga'yı aramıştı!
Hayranlarını daha fazla bekletmeyen Gaga Met Gala kostümünü giyerek objektif karşısında poz verdi. Temaya uygun giyinme denince akıllara gelen ünlülerden biri olan şarkıcı yine herkesi şaşırttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatırlarsanız Met Gala konseptine uyanlar ve uymayanlar çok tartışılmıştı... Sizce Lady Gaga bu kostümüyle galanın konseptine uygun giyinmiş mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın