Böyle Gol Görmediniz: İzmir'de Bir Halı Maçında Atılan Gol Tebrikleri Topladı

Arkadaşlar arasında yapılan halı saha maçlarının keyfi bir başka oluyor. Belki de tüm haftanın yoğun stresinin atıldığı bu keyifli maçlardan biri de İzmir'de kameralara yansıdı. Kaleye gelen oyuncunun takım arkadaşıyla ne yapıp edip gol attığı anlar sosyal medyada viral oldu.
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Kaleye yaklaşan oyuncular karşı takımın kalecisi ve oyuncusunun epey kafasını karıştırdı.
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Ardından ise ilk boşluğa düştüklerinde öyle bir gol attılar ki kaleci bile üzülemedi.
İşte o anlar 👇
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