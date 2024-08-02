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Bizi Finallere Taşıyan Milli Atletimiz Buse Savaşkan’ın Galibiyet Sonrası Sevinci

Bizi Finallere Taşıyan Milli Atletimiz Buse Savaşkan’ın Galibiyet Sonrası Sevinci

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 15:46

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Milli atletimiz Buse Savaşkan, Kadınlar Yüksek Atlamada 1,92’lik derecesiyle adını finale yazdırdı. Hepimizi gururlandıran Buse Savaşkan’ın mücadelesini ekranlarda tük yürek halinde izledik. Başarılı sporcumuz mücadelenin sonunda mikrofonlara konuştu.

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Muhabirin “Buse, neler hissediyorsun?” sorusu karşısında milli atletimiz “Çok mutluyum, hedefim finale kalmaktı.” dedi.

Muhabirin “Buse, neler hissediyorsun?” sorusu karşısında milli atletimiz “Çok mutluyum, hedefim finale kalmaktı.” dedi.

Hepimize tebessüm ettiren, gurur yaşatan Buse Savaşkan röportajından sonra ailesiyle heyecanını paylaşmaya gitti.

Hepimize tebessüm ettiren, gurur yaşatan Buse Savaşkan röportajından sonra ailesiyle heyecanını paylaşmaya gitti.

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