Bizi Finallere Taşıyan Milli Atletimiz Buse Savaşkan’ın Galibiyet Sonrası Sevinci

Milli atletimiz Buse Savaşkan, Kadınlar Yüksek Atlamada 1,92’lik derecesiyle adını finale yazdırdı. Hepimizi gururlandıran Buse Savaşkan’ın mücadelesini ekranlarda tük yürek halinde izledik. Başarılı sporcumuz mücadelenin sonunda mikrofonlara konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muhabirin “Buse, neler hissediyorsun?” sorusu karşısında milli atletimiz “Çok mutluyum, hedefim finale kalmaktı.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hepimize tebessüm ettiren, gurur yaşatan Buse Savaşkan röportajından sonra ailesiyle heyecanını paylaşmaya gitti.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın