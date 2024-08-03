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Gitar Sesiyle Mest Olan Tatlı Kedinin Uykuya Daldığı Anlara Kalbiniz Eriyecek

Gitar Sesiyle Mest Olan Tatlı Kedinin Uykuya Daldığı Anlara Kalbiniz Eriyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 10:24

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@mimarbetu adlı Instagram hesabından gitar sesiyle mest olan dünyalar tatlısı kedisini paylaşan kadına beğeniler yağdı. Bu paylaşımı sayesinde hepimizin içi huzur doldu, yüzlerimizde tebessüm oluştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İçerik üreticisi o anları "Yalçınım bir sabah iki kişiye gitar çalıyordu. İkinci kişi anında mest olmuştu." notuyla paylaştı.

İçerik üreticisi o anları "Yalçınım bir sabah iki kişiye gitar çalıyordu. İkinci kişi anında mest olmuştu." notuyla paylaştı.

Tatlı kedi gitar çalan kişiyi izliyor, gitardan sesler yükseldikçe ise kendinden geçiyordu.

Tatlı kedi gitar çalan kişiyi izliyor, gitardan sesler yükseldikçe ise kendinden geçiyordu.

İşte o anlar 👇

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