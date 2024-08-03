Gitar Sesiyle Mest Olan Tatlı Kedinin Uykuya Daldığı Anlara Kalbiniz Eriyecek

@mimarbetu adlı Instagram hesabından gitar sesiyle mest olan dünyalar tatlısı kedisini paylaşan kadına beğeniler yağdı. Bu paylaşımı sayesinde hepimizin içi huzur doldu, yüzlerimizde tebessüm oluştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İçerik üreticisi o anları "Yalçınım bir sabah iki kişiye gitar çalıyordu. İkinci kişi anında mest olmuştu." notuyla paylaştı.
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Tatlı kedi gitar çalan kişiyi izliyor, gitardan sesler yükseldikçe ise kendinden geçiyordu.
İşte o anlar 👇
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