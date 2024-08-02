Kalpler Eridi! Sahibi Denize Atlayınca Peşinden Giden Köpeğin Tatlı Anları

Patili dostlarımızdan köpeklerin sahipleriyle kurduğu dostluk bir başka oluyor. Şimdi tam da bu konuya değinen, sizi pamuk gibi yapacak bir video ile karşınızdayız. Sahibi denize atlayınca peşinden giden tatlı köpeğe gelin birlikte bakalım.
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Yaz sezonunun sonuna yaklaşırken sahibiyle tatile giden bir köpeğin denizin tadını çıkardığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
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Sahibinin peşinden denize atlayan köpek bir de sahibinin sırtına çıkarak yüzünce içimiz ısındı.
İşte o anlar 👇
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