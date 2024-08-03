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Yoğun Bakımda Bile Fenerbahçe'yi Soran Babanın Fanatikliği Karşısında Şapka Çıkaracaksınız

Yoğun Bakımda Bile Fenerbahçe'yi Soran Babanın Fanatikliği Karşısında Şapka Çıkaracaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 10:55

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Fanatikler bilir takım sevgisi bir başka oluyor. Yoğun bakımda yatan bir baba da tam da bu konuya harika bir örnek olabilecek anlara vesile oldu. Babanın yoğun bakımda kendisini ziyarete gelen oğluna ilk sorusu Fenerbahçe'ydi.

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Genç adam o anları "1 hafta yoğun bakımda yatan babamın sorduğu ilk soru" notuyla paylaştı.

Genç adam o anları "1 hafta yoğun bakımda yatan babamın sorduğu ilk soru" notuyla paylaştı.

Babası yoğun bakımda kaldığı süreçte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri bir bir aktaran genç adam paylaşımıyla hepimize tebessüm ettirdi.

Babası yoğun bakımda kaldığı süreçte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri bir bir aktaran genç adam paylaşımıyla hepimize tebessüm ettirdi.

İşte o anlar 👇

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