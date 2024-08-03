Yoğun Bakımda Bile Fenerbahçe'yi Soran Babanın Fanatikliği Karşısında Şapka Çıkaracaksınız

Fanatikler bilir takım sevgisi bir başka oluyor. Yoğun bakımda yatan bir baba da tam da bu konuya harika bir örnek olabilecek anlara vesile oldu. Babanın yoğun bakımda kendisini ziyarete gelen oğluna ilk sorusu Fenerbahçe'ydi.
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Genç adam o anları "1 hafta yoğun bakımda yatan babamın sorduğu ilk soru" notuyla paylaştı.
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Babası yoğun bakımda kaldığı süreçte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri bir bir aktaran genç adam paylaşımıyla hepimize tebessüm ettirdi.
İşte o anlar 👇
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