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Boya Tüplerini Değiştirmişlerdi! Boya Kutusundan Farklı Bir Tüp Çıkınca Saçı Bambaşka Bir Renk Oldu

Boya Tüplerini Değiştirmişlerdi! Boya Kutusundan Farklı Bir Tüp Çıkınca Saçı Bambaşka Bir Renk Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 23:12

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Geçtiğimiz günlerde, raflardaki saç boyalarının tüplerini değiştiren bir kadının videosunu paylaşmıştık hatırlarsanız. Bu video kısa sürede bir akıma dönüşmüş ve bir çok yerde boyaların içindeki tüpler değiştirilmiş.

Videoyu izlemeyenler için burada paylaşmıştık;

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Bir sosyal medya kullanıcısı, her zaman saçını boyadığı boyadan aldı ve saçı hiç beklemediği bir renge döndü.

Bir sosyal medya kullanıcısı, her zaman saçını boyadığı boyadan aldı ve saçı hiç beklemediği bir renge döndü.

Aklına bu video akımı gelince boya tüpündeki rengi kontrol etti tüpün, kutudaki boyadan farklı olduğunu gördü.

Tepkisini bir video ile dile getiren genç kıza, benzer durumdan mağdur olanlardan da yorumlar geldi.

Tepkisini bir video ile dile getiren genç kıza, benzer durumdan mağdur olanlardan da yorumlar geldi.

İşte o video;

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