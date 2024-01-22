Boya Tüplerini Değiştirmişlerdi! Boya Kutusundan Farklı Bir Tüp Çıkınca Saçı Bambaşka Bir Renk Oldu

Geçtiğimiz günlerde, raflardaki saç boyalarının tüplerini değiştiren bir kadının videosunu paylaşmıştık hatırlarsanız. Bu video kısa sürede bir akıma dönüşmüş ve bir çok yerde boyaların içindeki tüpler değiştirilmiş.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, her zaman saçını boyadığı boyadan aldı ve saçı hiç beklemediği bir renge döndü.
Tepkisini bir video ile dile getiren genç kıza, benzer durumdan mağdur olanlardan da yorumlar geldi.
İşte o video;
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