İçişleri Bakanlığı Bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kuruldu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Sistemi'nde yeni bir yapıya geçildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda atılan adım, il düzeyindeki merkezlerin de statüsünü değiştiriyor. Bakan Çiftçi, sistemin bugünkü kapasitesini ve bundan sonraki hedeflerini de açıkladı.
112 için yeni bir genel müdürlük kuruldu.
81 ilde merkezler müdürlüğe dönüştü.
Teşkilat yılda yaklaşık 100 milyon çağrı karşılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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