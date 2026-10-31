article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanlığı Bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kuruldu

İçişleri Bakanlığı Bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kuruldu

İçişleri Bakanlığı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 19:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Sistemi'nde yeni bir yapıya geçildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda atılan adım, il düzeyindeki merkezlerin de statüsünü değiştiriyor. Bakan Çiftçi, sistemin bugünkü kapasitesini ve bundan sonraki hedeflerini de açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

112 için yeni bir genel müdürlük kuruldu.

112 için yeni bir genel müdürlük kuruldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Bakanlık bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu. Düzenleme, vatandaşların en zor anlarında yardımına yetişen 112 Acil Çağrı Sistemi'nin daha güçlü, hızlı ve koordineli bir kurumsal yapıya kavuşturulmasını amaçlıyor.

81 ilde merkezler müdürlüğe dönüştü.

81 ilde merkezler müdürlüğe dönüştü.

Bakan Çiftçi, 81 ilde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin Valiliklere bağlı müstakil İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlükleri'ne dönüştürüldüğünü açıkladı. Bu adımla illerdeki acil durum yönetiminin tek elden, daha etkin ve yetkili bir yapıyla yürütülmesi hedefleniyor.

Teşkilat yılda yaklaşık 100 milyon çağrı karşılıyor.

Teşkilat yılda yaklaşık 100 milyon çağrı karşılıyor.

Bakan Çiftçi, 15 bine yakın personelle çalışan teşkilatın yılda yaklaşık 100 milyon çağrıyı karşıladığını ve 31 milyonun üzerinde vakanın müdahale ve koordinasyonunu sağladığını belirtti. Sistemin bundan sonraki süreçte yapay zeka destekli teknolojiler, güçlendirilmiş iletişim altyapısı ve kurumlar arası üst düzey entegrasyonla geleceğe taşınacağını söyleyen Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

'Biliyoruz ki acil durumlarda her saniye kıymetlidir. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yardım çağrılarına daha hızlı karşılık vermek ve devletimizin bütün imkânlarını ihtiyaç duyulan anda derhal seferber etmektir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın