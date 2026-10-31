İçişleri Bakanlığı Bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kuruldu

Bakan Çiftçi, 15 bine yakın personelle çalışan teşkilatın yılda yaklaşık 100 milyon çağrıyı karşıladığını ve 31 milyonun üzerinde vakanın müdahale ve koordinasyonunu sağladığını belirtti. Sistemin bundan sonraki süreçte yapay zeka destekli teknolojiler, güçlendirilmiş iletişim altyapısı ve kurumlar arası üst düzey entegrasyonla geleceğe taşınacağını söyleyen Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

'Biliyoruz ki acil durumlarda her saniye kıymetlidir. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yardım çağrılarına daha hızlı karşılık vermek ve devletimizin bütün imkânlarını ihtiyaç duyulan anda derhal seferber etmektir.'