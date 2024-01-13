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Bir Kadın "Rahat Olun Artık Kimsenin Saçı Sarı Olmayacak" Diyerek Saç Boyalarındaki Tüpleri Değiştirdi

Bir Kadın "Rahat Olun Artık Kimsenin Saçı Sarı Olmayacak" Diyerek Saç Boyalarındaki Tüpleri Değiştirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 23:12

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Son dönemde özellikle sosyal medyada, insanların gerçekleştirdikleri eylemler karşısında şaşkınlığa uğruyoruz. Hem şaşkınlığa uğradığımız hem de sinirlerimizi bozan bir video daha sosyal medyada viral oldu.

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Bir kadın saç boyalarının içindeki renk türlerinin yerlerini değiştirdi.

Bir kadın saç boyalarının içindeki renk türlerinin yerlerini değiştirdi.

"Arkadaşlar rahat olun ben halletim, artık kimse sarışın olmayacak." notuyla paylaştığı o anlar tepki çekti.

"Arkadaşlar rahat olun ben halletim, artık kimse sarışın olmayacak." notuyla paylaştığı o anlar tepki çekti.

İşte o video;

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