Bir Kadın "Rahat Olun Artık Kimsenin Saçı Sarı Olmayacak" Diyerek Saç Boyalarındaki Tüpleri Değiştirdi

Son dönemde özellikle sosyal medyada, insanların gerçekleştirdikleri eylemler karşısında şaşkınlığa uğruyoruz. Hem şaşkınlığa uğradığımız hem de sinirlerimizi bozan bir video daha sosyal medyada viral oldu.
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Bir kadın saç boyalarının içindeki renk türlerinin yerlerini değiştirdi.
"Arkadaşlar rahat olun ben halletim, artık kimse sarışın olmayacak." notuyla paylaştığı o anlar tepki çekti.
İşte o video;
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