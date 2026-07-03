Bodrum'da Düzenlenen Galatasaraylılar Gecesinde İsmail Kartal ve Fenerbahçeli Video Yayınlandı
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Bodrum'da bu gece düzenlenen 1905 Galatasaray Derneği gecesinin önemli konukları vardı. Fatih Terim, Dursun Özbek ve Okan Buruk'un katıldığı gecede Galatasaraylılar doyasıya eğlendi. Bu gecede yayınlanan bir video ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün paylaştığı videoda yapay zeka ile İsmail Kartal'ın videosuna yer verildi. Videonun sonunda ise Okan Buruk'un 102 puan cevabı yer aldı.
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Videoda İsmail Kartal ve Fenerbahçe'ye 102 puan göndermesi vardı.
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İsmail Kartal, geri dönüşü açıklandığında iddialı açıklamalar yapmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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