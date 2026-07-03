Bodrum'da Düzenlenen Galatasaraylılar Gecesinde İsmail Kartal ve Fenerbahçeli Video Yayınlandı

Bodrum'da bu gece düzenlenen 1905 Galatasaray Derneği gecesinin önemli konukları vardı. Fatih Terim, Dursun Özbek ve Okan Buruk'un katıldığı gecede Galatasaraylılar doyasıya eğlendi. Bu gecede yayınlanan bir video ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün paylaştığı videoda yapay zeka ile İsmail Kartal'ın videosuna yer verildi. Videonun sonunda ise Okan Buruk'un 102 puan cevabı yer aldı.

Kaynak - Erdem Açıkgöz