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Trabzon'da Yan Yana Hizmet Veren İki Oto Yıkamacı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Trabzon'da Yan Yana Hizmet Veren İki Oto Yıkamacı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.07.2026 - 22:21
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Yaklaşık 20 yıldır futbol dünyası iki yıldız ekseninde hareket ediyor. Messiciler ve Ronaldocular saha içi rekabetten tutun da reklam anlaşmalarına kadar sürekli bir yarışa taraftarlık ediyor. İki yıldız da kariyerlerinde kupalara ödüllere sahip oldu ama yarışları hiç durmadı. 

40'lı yaşların başında olan iki yıldızın rekabeti bu Dünya Kupası'nda bile sürüyor. Tam da bugünlerde sosyal medyaya Of'tan bir görüntü düştü. Trabzonlu bir kullanıcının paylaştığı fotoğrafta Ronaldo ve Messi'nin adı iki oto yıkama şirketine verilmiş görünüyor. 

'Yapay zeka mı?' sorularını sorduran görüntü kullanıcıların da hayli dikkatini çekti. 

Kaynak - X

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Messiciler ve Ronaldocular bu kez oto yıkama için karşı karşıya...

Messiciler ve Ronaldocular bu kez oto yıkama için karşı karşıya...

Sosyal medyada görselin yayılmasıyla birlikte iki futbolcunun hayranları yine mizahla ve rekabetle karışık şekilde birbirleriyle eğlendi. Paylaşıma gelen eğlenceli tepkilerde rekabet Dünya Kupası seviyesindeydi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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