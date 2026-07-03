Trabzon'da Yan Yana Hizmet Veren İki Oto Yıkamacı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaklaşık 20 yıldır futbol dünyası iki yıldız ekseninde hareket ediyor. Messiciler ve Ronaldocular saha içi rekabetten tutun da reklam anlaşmalarına kadar sürekli bir yarışa taraftarlık ediyor. İki yıldız da kariyerlerinde kupalara ödüllere sahip oldu ama yarışları hiç durmadı.

40'lı yaşların başında olan iki yıldızın rekabeti bu Dünya Kupası'nda bile sürüyor. Tam da bugünlerde sosyal medyaya Of'tan bir görüntü düştü. Trabzonlu bir kullanıcının paylaştığı fotoğrafta Ronaldo ve Messi'nin adı iki oto yıkama şirketine verilmiş görünüyor.

'Yapay zeka mı?' sorularını sorduran görüntü kullanıcıların da hayli dikkatini çekti.

Kaynak - X