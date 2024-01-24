Birleşik Krallık'ın İlk Türk Stajyer Avukatı Olan Kadının Viral Olan 'Bir Günüm' Paylaşımı

'@sezintunaa' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve Londra'da da stajyer avukatlık yapan kadın, 'Bir günüm ' paylaşımı ile viral oldu.
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Daha önceki paylaşımlarında Birleşik Krallık ve Galler'in ilk Türk stajyer avukatı olduğunu belirten kadının yolculuğu, Türkiye'de stajyer avukatlık yaptığı sırada yanında çalıştığı kişinin kendisini bir kraliyet avukatına önermesi ile başladı.
Önerilmesinin ardından Londra'ya giden ve stajyer kraliyet avukatlığı yapmaya başlayan kadın, 'Bir günüm' videosu ile de TikTok'ta viral oldu.
İşte viral olan o video: 👇
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Bu paylaşımın tam olarak hangi noktası viral oldu? Kızın stajyer avukat olması mı yoksa sabah kalkıp markete gitmesi mi? Neydi bu paylaşımı bu kadar ilginç y... Devamını Gör
Emre ş olum işte ne bekliyorsun
banane senin bir gününden milyar insan var hepsinin bir gününe mi bakacağız