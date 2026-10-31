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ABD'deki Breeders' Cup'ta Koşan Türk Sahibin Atı Libertango'dan Tarihi Sonuç

ABD'deki Breeders' Cup'ta Koşan Türk Sahibin Atı Libertango'dan Tarihi Sonuç

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 18:10
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Türk atçılığı için dünyanın en prestijli at yarışı organizasyonlarından Breeders' Cup'ta önemli bir gün yaşandı. Vefa İbrahim Aracı'nın sahibi olduğu safkan Libertango, Kentucky'de 1 milyon dolar ödüllü Grup 1 koşuya çıktı. Aracı, bu organizasyonda safkanıyla yarışan ilk Türk at sahibi olarak kayıtlara geçti.

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Libertango Breeders' Cup'ı kazandı.

Libertango Breeders' Cup'ı kazandı.

Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint koşusu 30 Ekim'de ABD'nin Kentucky eyaletindeki Keeneland Hipodromu'nda düzenlendi. 1 milyon dolar ödüllü Grup 1 koşuda iki yaşlı safkanlar mücadele etti. Libertango'nun jokeyliğini İngiliz binici Billy Loughnane yaptı ve Libertango yarışın sonunda rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Aracı için ilk katılımda şampiyonluk.

Aracı için ilk katılımda şampiyonluk.

Libertango'nun sahibi Vefa İbrahim Aracı, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Aracı, Breeders' Cup'ta safkanıyla yarışan ilk Türk at sahibi olarak kayıtlara geçti. İlk katılımını şampiyonlukla taçlandıran Aracı, organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ilk Türk at sahibi oldu.

Türk atçılığı için tarihi bir gün.

Türk atçılığı için tarihi bir gün.

Breeders' Cup, dünyanın en prestijli yarış organizasyonları arasında gösteriliyor. Libertango'nun birinciliği, Türk atçılığının bu organizasyondaki önemli başarıları arasında yerini aldı. Aracı'nın ilk katılımında gelen bu derece, Türk atçılığı açısından önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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