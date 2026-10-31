ABD'deki Breeders' Cup'ta Koşan Türk Sahibin Atı Libertango'dan Tarihi Sonuç

Türk atçılığı için dünyanın en prestijli at yarışı organizasyonlarından Breeders' Cup'ta önemli bir gün yaşandı. Vefa İbrahim Aracı'nın sahibi olduğu safkan Libertango, Kentucky'de 1 milyon dolar ödüllü Grup 1 koşuya çıktı. Aracı, bu organizasyonda safkanıyla yarışan ilk Türk at sahibi olarak kayıtlara geçti.