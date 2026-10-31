ABD'deki Breeders' Cup'ta Koşan Türk Sahibin Atı Libertango'dan Tarihi Sonuç
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Türk atçılığı için dünyanın en prestijli at yarışı organizasyonlarından Breeders' Cup'ta önemli bir gün yaşandı. Vefa İbrahim Aracı'nın sahibi olduğu safkan Libertango, Kentucky'de 1 milyon dolar ödüllü Grup 1 koşuya çıktı. Aracı, bu organizasyonda safkanıyla yarışan ilk Türk at sahibi olarak kayıtlara geçti.
Libertango Breeders' Cup'ı kazandı.
Aracı için ilk katılımda şampiyonluk.
Türk atçılığı için tarihi bir gün.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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