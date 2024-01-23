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Birbirlerine Sarılarak Sevgi Çemberi Oluşturan Grubun Meditasyon Anları

Birbirlerine Sarılarak Sevgi Çemberi Oluşturan Grubun Meditasyon Anları

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
24.01.2024 - 00:55

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'Sevgi ilerlemenin tek yoludur' diyerek sevgi meditasyonu yaptıkları anı paylaşan sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Birbirlerine sarılarak sevgi çemberi oluşturan grubun videosu için sizleri şöyle alalım.👇

Kaynak: https://twitter.com/odatv/status/1749...
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Sosyal medyada sevgi meditasyonu olarak adlandırılan video viral oldu.

Sosyal medyada sevgi meditasyonu olarak adlandırılan video viral oldu.

Oda TV, "Ben her zaman sevgiye inanırım. Sevgi ilerlemenin tek yoludur." diyen eğitmenin videosunu paylaştı.

Oda TV, "Ben her zaman sevgiye inanırım. Sevgi ilerlemenin tek yoludur." diyen eğitmenin videosunu paylaştı.

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