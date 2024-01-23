Birbirlerine Sarılarak Sevgi Çemberi Oluşturan Grubun Meditasyon Anları

Kaynak: https://twitter.com/odatv/status/1749...
'Sevgi ilerlemenin tek yoludur' diyerek sevgi meditasyonu yaptıkları anı paylaşan sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Birbirlerine sarılarak sevgi çemberi oluşturan grubun videosu için sizleri şöyle alalım.👇
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Sosyal medyada sevgi meditasyonu olarak adlandırılan video viral oldu.
Oda TV, "Ben her zaman sevgiye inanırım. Sevgi ilerlemenin tek yoludur." diyen eğitmenin videosunu paylaştı.
Bizler de sizin için derledik.👇
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