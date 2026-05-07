Bir Yıldır İş Arayan Çalışan Gelen Ret Maillerinden Şarkı Yaptı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.05.2026 - 11:50

Bir yıldır iş aradığını belirten Ezgi Karaoğlu isimli Instagram kullanıcısı kendisine bu süreçte gelen olumsuz dönüşlerdeki ifadelerden söz yazarak bir şarkı hazırladı. Yapay zeka desteğiyle yapılan parça 7 binin üzerinde beğeni aldı.

Şarkının sözleri şöyle;

Thank you for your interest (İlginiz için teşekkür ederiz)

Thank you for your application (Başvurunuz için teşekkür ederiz)

Your details have been carefully considered (Bilgileriniz dikkatle değerlendirildi)

Along with all other applications (Diğer tüm başvurularla birlikte)

We regret to inform you (Size üzülerek bildiririz ki)

We decided not to advance (Başvurunuzu ilerletmeme kararı aldık)

The committee completed its review (Komite değerlendirmesini tamamladı)

The position has been filled (Pozisyon dolduruldu)

We were not able to include you (Sizi dahil edemedik)

In the selected group (Seçilen grup içine)

After careful consideration (Dikkatli bir değerlendirmenin ardından)

We have chosen to move forward (İlerlemeye karar verdik)

With another candidate (Başka bir adayla)

With another candidate (Başka bir adayla)

Whose background and expertise (Geçmişi ve uzmanlığı)

More closely align (Daha yakından örtüşen)

More closely align (Daha yakından örtüşen)

With our current needs (Mevcut ihtiyaçlarımızla)

Not to take your application further (Başvurunuzu daha ileri taşımayacağız)

Not to progress your application further (Başvurunuzu daha fazla değerlendirmeyeceğiz)

Not to bring you to campus (Sizi kampüse davet etmeyeceğiz)

Not to advance (İlerlemeyeceğiz)

With another candidate (Başka bir adayla)

More closely align (Daha yakından örtüşen)

With our current needs (Mevcut ihtiyaçlarımızla)

We wish you the best (Size en iyisini dileriz)

To thank you for your interest (İlginiz için teşekkür ederiz)

We wish you the best (Size en iyisini dileriz)

All the best (En iyisini)

In your future pursuits (Gelecekteki çalışmalarınızda)

All the best (En iyisini)

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
