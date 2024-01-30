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Bir Yandan Ders Çalışıp Bir Yandan da Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' Şarkısını Mırıldanan Ufaklık

Bir Yandan Ders Çalışıp Bir Yandan da Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' Şarkısını Mırıldanan Ufaklık

Arya
Arya - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 10:31

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'@ariyna37' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan ve yeğeni ile ilgili videolarıyla sık sık viral olan kadın, yeğeninin ders çalışma anlarına ait paylaşımı da viral oldu.

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O anlarda ders çalışan ufaklık bir yandan da Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' şarkısını mırıldanıyor.

O anlarda ders çalışan ufaklık bir yandan da Müslüm Gürses'in 'Unutamadım' şarkısını mırıldanıyor.

Yeğeninin ders çalışırken 'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde' diyerek 'Unutamadım' şarkısını mırıldandığı anları paylaşan kadın ise, 'Akademik kaygılar ve aşk hayatı birleşiminin ortaya çıkardığı kişilik' dedi.

Yeğeninin ders çalışırken 'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde' diyerek 'Unutamadım' şarkısını mırıldandığı anları paylaşan kadın ise, 'Akademik kaygılar ve aşk hayatı birleşiminin ortaya çıkardığı kişilik' dedi.

İşte o anlar: 👇

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