Bir Vatandaşın Yatağı At Yaparak Sürdüğü TikTok Canlı Yayın Görüntüleri Gündem Oldu

TikTok ve benzeri sosyal medya uygulamalarında canlı yayın açarak izleyenlerden hediye/bağış toplanması son yılların en çok tartışılan konularından birisi.
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TikTok kullanıcıları çeşitli şekillerde açtıkları canlı yayınlarda izleyicilerin hediye göndermesini bekleyip, gönderilen hediyeleri de paraya çeviriyorlar.
Şimdi ise bir vatandaşın yatağını at yaparak sürdüğü TikTok canlı yayını gündem oldu.
İşte o görüntüler: 👇
Paylaşılan görüntülere gelen yorumlar: 👇
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