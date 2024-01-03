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Bir Vatandaşın Yatağı At Yaparak Sürdüğü TikTok Canlı Yayın Görüntüleri Gündem Oldu

Bir Vatandaşın Yatağı At Yaparak Sürdüğü TikTok Canlı Yayın Görüntüleri Gündem Oldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 17:50

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TikTok ve benzeri sosyal medya uygulamalarında canlı yayın açarak izleyenlerden hediye/bağış toplanması son yılların en çok tartışılan konularından birisi.

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TikTok kullanıcıları çeşitli şekillerde açtıkları canlı yayınlarda izleyicilerin hediye göndermesini bekleyip, gönderilen hediyeleri de paraya çeviriyorlar.

TikTok kullanıcıları çeşitli şekillerde açtıkları canlı yayınlarda izleyicilerin hediye göndermesini bekleyip, gönderilen hediyeleri de paraya çeviriyorlar.

Geçtiğimiz günlerde de bir TikTok kullanıcısı 'Kız arkadaşımın yüzünü gösteriyorum' diyerek insanları canlı yayına çekmeye çalıştığı görüntülerle gündem olmuştu:

Şimdi ise bir vatandaşın yatağını at yaparak sürdüğü TikTok canlı yayını gündem oldu.

Şimdi ise bir vatandaşın yatağını at yaparak sürdüğü TikTok canlı yayını gündem oldu.

İşte o görüntüler: 👇

Paylaşılan görüntülere gelen yorumlar: 👇

Paylaşılan görüntülere gelen yorumlar: 👇
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