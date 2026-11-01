Kışın Evde Çamaşır Kurutmanın Kimsenin Bilmediği Tehlikesi Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Havalar soğuyunca neredeyse her evde aynı manzara: Kurutmalık salonun ortasında, çamaşırlar günlerce odada. Masum görünen bu alışkanlık, havalandırması zayıf evlerde gözle görülmeyen bir tehlikeyi besliyor. İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden immünolog Doç. Dr. Rebecca Drummond, ıslak çamaşırın odaya verdiği nemin küfü çoğalttığını ve havaya karışan sporların akciğerleri etkileyebildiğini açıkladı.
Kaynak: The Conversation
Islak çamaşırın odaya bıraktığı nem küfe davetiye çıkarıyor
Astım ve KOAH hastaları için risk çok daha büyük
Pencereyi aralamak ve nem alma cihazı riski azaltıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın