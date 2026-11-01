Kışın Evde Çamaşır Kurutmanın Kimsenin Bilmediği Tehlikesi Açıklandı

Hepimiz her gün az miktarda mantar sporu soluyoruz. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, akciğerdeki makrofaj adı verilen savunma hücreleri sayesinde bu sporların büyük kısmını temizliyor. Yine de çok yoğun spora maruz kalmak sağlıklı kişilerde bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Asıl risk altında olanlar bağışıklığı zayıflamış kişiler ile astım, kistik fibrozis ya da KOAH gibi akciğer hastalığı bulunanlar. Astımlılarda sporlar hava yollarında iltihaba ve daralmaya yol açabiliyor. Aspergillus ise akciğeri hasarlı kişilerde enfeksiyona neden olabiliyor; nadir ve ağır vakalarda sporlar hava yollarını tıkayıp akciğerde kanamaya bile sebep olabiliyor.

Drummond bir soruna daha dikkat çekiyor: Aspergillus enfeksiyonlarında kullanılan azol grubu mantar ilaçlarına karşı direnç artıyor. Araştırmalar bu direncin büyük ölçüde doğada, tarımda kullanılan mantar ilaçlarının etkisiyle geliştiğine işaret ediyor.