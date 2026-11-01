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Kışın Evde Çamaşır Kurutmanın Kimsenin Bilmediği Tehlikesi Açıklandı

Kışın Evde Çamaşır Kurutmanın Kimsenin Bilmediği Tehlikesi Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 10:58
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Havalar soğuyunca neredeyse her evde aynı manzara: Kurutmalık salonun ortasında, çamaşırlar günlerce odada. Masum görünen bu alışkanlık, havalandırması zayıf evlerde gözle görülmeyen bir tehlikeyi besliyor. İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden immünolog Doç. Dr. Rebecca Drummond, ıslak çamaşırın odaya verdiği nemin küfü çoğalttığını ve havaya karışan sporların akciğerleri etkileyebildiğini açıkladı.

Kaynak: The Conversation

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Islak çamaşırın odaya bıraktığı nem küfe davetiye çıkarıyor

Islak çamaşırın odaya bıraktığı nem küfe davetiye çıkarıyor

Kuruyan her çamaşır içindeki suyu odanın havasına bırakıyor. Pencereler kapalıyken ve kalorifer yanarken bu nemin gidecek yeri kalmıyor. Sabahları buğulanan camlar, oda köşelerinde beliren kara lekeler ve banyo tavanındaki benekler çoğu zaman bu birikimin işareti.

Drummond'a göre küf, serin ve nemli yüzeylerde kolayca çoğalıyor. Evlerde en sık karşılaşılan türler Penicillium ve Aspergillus. Bu küfler gözle görülmeyecek kadar küçük sporlar üretiyor; sporlar da havaya karışıp soluduğumuz havanın bir parçası haline geliyor.

Astım ve KOAH hastaları için risk çok daha büyük

Astım ve KOAH hastaları için risk çok daha büyük

Hepimiz her gün az miktarda mantar sporu soluyoruz. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, akciğerdeki makrofaj adı verilen savunma hücreleri sayesinde bu sporların büyük kısmını temizliyor. Yine de çok yoğun spora maruz kalmak sağlıklı kişilerde bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Asıl risk altında olanlar bağışıklığı zayıflamış kişiler ile astım, kistik fibrozis ya da KOAH gibi akciğer hastalığı bulunanlar. Astımlılarda sporlar hava yollarında iltihaba ve daralmaya yol açabiliyor. Aspergillus ise akciğeri hasarlı kişilerde enfeksiyona neden olabiliyor; nadir ve ağır vakalarda sporlar hava yollarını tıkayıp akciğerde kanamaya bile sebep olabiliyor.

Drummond bir soruna daha dikkat çekiyor: Aspergillus enfeksiyonlarında kullanılan azol grubu mantar ilaçlarına karşı direnç artıyor. Araştırmalar bu direncin büyük ölçüde doğada, tarımda kullanılan mantar ilaçlarının etkisiyle geliştiğine işaret ediyor.

Pencereyi aralamak ve nem alma cihazı riski azaltıyor

Pencereyi aralamak ve nem alma cihazı riski azaltıyor

Çözüm, çamaşırı evde kurutmaktan tamamen vazgeçmek değil. Drummond'ın önerisi evin düzenli havalandırılması ve nemin kontrol altında tutulması. Kurutmalığın bulunduğu odanın penceresini aralık bırakmak, nemli havanın dışarı çıkmasını sağlıyor.

Nem alma cihazı da havadaki fazla suyu çekerek küfün tutunmasını zorlaştırıyor. Kışın çamaşırı içeride kurutmak zorunda olanlar için ısıtmalı kurutmalıklar da bir seçenek. Evde astımlı ya da kronik akciğer hastası biri varsa bu önlemler daha da önem kazanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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