Bir Turist Çin'deki Akıllı Yaya Geçidini Paylaştı

Yaya geçitleri, şehir trafiğinde hepimizin her gün defalarca kullandığı ve sürücülerle yayaların en çok karşı karşıya geldiği noktaların başında geliyor. Bir o kadar da gözden kaçabiliyor hatta görmezden gelinebiliyor. Bu da pek çok kazaya neden olabiliyor. Bunun için dünyanın dört bir yanında, özellikle gece saatlerinde yayaları ve sürücüleri daha dikkatli kılacak teknolojik çözümler denenmeye devam ediliyor.

Çin'de bir kavşakta görüntülenen akıllı yaya geçidi de bu çözümlerden biri olarak dikkat çekti. Yeşil ışıkta çizgileri yeşile boyanan geçidin önünde geri sayım yapıldığı, ışık kırmızıya döndüğünde ise çizgilerin kırmızıya bürünüp zemine 'Kırmızı ışıkta yürümek yasak' anlamına gelen yazı ile 'STOP' ibaresi yansıtıldığı görüldü. Bu görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

Kaynak