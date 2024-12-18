Bir Trafik Kazasına Yardım Etmek İsteyen Kadının Panikten Her Şeyi Birbirine Karıştırdığı İlginç Anlar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBJFMQ...
Kaza anlarında soğuk kanlı olmak oldukça önemli. Bu tür beklenmedik durumlar karşısında sakin kalmak ve hızlıca doğru kararlar alabilmek, hem kendi güvenliğimiz hem de çevremizdekilerin güvenliği açısından büyük bir fark yaratır. Bu nedenle, kaza anlarında soğukkanlılığını koruyabilen bir birey, olayın seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Ancak bu, her zaman kolay olmayabilir. Özellikle yardım etmeye çalışan insanların soğukkanlılığını kaybetmesi daha büyük felaketlere yol açabilir.
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Bir trafik kazasına yardım etmek isteyen kadının panikten ne yapacağını bilemediği anlar sosyal medyada viral oldu.
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Kaza geçirdiği arabanın içinde sigara yakmaya çalışan adamı kalp masajı yapmak için çağıran kadının o anları izleyenleri hem güldürdü hem de fazlasıyla gerdi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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