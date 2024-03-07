Bir Tiktok Kullanıcısının Fosforlu Kalem Mürekkebi Misali Akıttığı Sapsarı Gözyaşları Viral Oldu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@urfavcoloured...
Yaklaşık bir gün önce @urfavcolouredgirl isimli bir Tiktok kullanıcısının paylaştığı video viral oldu. Kız sinir krizi geçirirken çekmeye başladığı videoda, resmen sarı renkte ağladı.👇
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Eğer sarı renkte ağlıyorsanız bunun birkaç açıklanabilir sebebi olabilir:
Tabii Gilbert Sendromu bu işin uç noktası...
Açıklamasına "Sinir krizi geçirirken, sarı ağladığınızı görünce" yazarak paylaştığı o kaotik video.👇
TikTok kullanıcısı da videonun açıklamasında, göz muayenesinden çıktığını söylemiş. Gelen yorumları okuyunca çok güleceksiniz...
"Ben olsam daha çok ağlamaya başlardım."
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"Bebeğim bu floresan."
Çoğu kişi "Tears of Gold" isimli bir şarkıya atıfta bulunarak şu tarz yorum yapmış: "Altın gözyaşları..."
Şarkı sözlerini yazanlar... "Senin için altın gözyaşları dökerdim."
"İnsanlar altın gözyaşları falan demiş. Daha çok nükleer atık gözyaşları gibi."
😳
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"Efsane zırlamanın kilidini açmış."
Şu iki Türkün konuşmasına bakın hemen hsajhbsah
"Şimdi fosforlu kalem mi olmuş oldu?"
"Sanırım ben panik atak geçirirdim."
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"İyi tarafından bakarsak, neden ağladığını unuttun."
"Hayır çünkü hemen bir kehanetin parçası olduğumu düşünürdüm."
"Mutluluk gözyaşları sanırım." Aynen kanka kesin. Başka ne olabilir ki?
"hasjdnshajn bir anda değişmesi."
"Yeni korku kilidi açıldı." Doğru söze ne denir...
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"Yalan söylemeyeceğim, ful panik modunda olurdum."
"Annem olsa 'hep o telefon yüzünden' derdi."
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