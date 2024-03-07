Bir Tiktok Kullanıcısının Fosforlu Kalem Mürekkebi Misali Akıttığı Sapsarı Gözyaşları Viral Oldu

Eğer göz muayenesinden çıktıysanız ve gözünüze damla damlatıldıysa, vücudunuz bu maddeyi dışarıya bu renkte atıyor olabilir. Ya da gözyaşı kanalınız tıkalıysa, sarı renkte bir iltihap akıntısı görmeniz olasıdır. Belki yüzünüz için güneş kremi ya da başka bir ürün kullandıysanız, ve ağlıyorsanız, gözyaşınız yüzünüzdeki tabakayla etkileşime girmiş ve bunun sonucunda sarı ya da başka bir renkte iz çıkmış olabilir.