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Bir Tiktok Kullanıcısının Fosforlu Kalem Mürekkebi Misali Akıttığı Sapsarı Gözyaşları Viral Oldu

Bir Tiktok Kullanıcısının Fosforlu Kalem Mürekkebi Misali Akıttığı Sapsarı Gözyaşları Viral Oldu

Tiktok
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 17:31

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Yaklaşık bir gün önce @urfavcolouredgirl isimli bir Tiktok kullanıcısının paylaştığı video viral oldu. Kız sinir krizi geçirirken çekmeye başladığı videoda, resmen sarı renkte ağladı.👇

Kaynak: https://www.tiktok.com/@urfavcoloured...
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Eğer sarı renkte ağlıyorsanız bunun birkaç açıklanabilir sebebi olabilir:

Eğer sarı renkte ağlıyorsanız bunun birkaç açıklanabilir sebebi olabilir:

Gözlerinizin beyaz kısmı yani sklera, sarı renkteyse Gilbert hastası olabilirsiniz. Gilbert Sendromu olarak adlandırılan bu hastalık, karaciğerinizin bilirubin denilen sarı pigmenti uygun işleyememesinden ötürü ortaya çıkan, yaygın bir genetik hastalıktır.

Tabii Gilbert Sendromu bu işin uç noktası...

Tabii Gilbert Sendromu bu işin uç noktası...

Eğer göz muayenesinden çıktıysanız ve gözünüze damla damlatıldıysa, vücudunuz bu maddeyi dışarıya bu renkte atıyor olabilir. Ya da gözyaşı kanalınız tıkalıysa, sarı renkte bir iltihap akıntısı görmeniz olasıdır. Belki yüzünüz için güneş kremi ya da başka bir ürün kullandıysanız, ve ağlıyorsanız, gözyaşınız yüzünüzdeki tabakayla etkileşime girmiş ve bunun sonucunda sarı ya da başka bir renkte iz çıkmış olabilir.

Açıklamasına "Sinir krizi geçirirken, sarı ağladığınızı görünce" yazarak paylaştığı o kaotik video.👇

TikTok kullanıcısı da videonun açıklamasında, göz muayenesinden çıktığını söylemiş. Gelen yorumları okuyunca çok güleceksiniz...

"Ben olsam daha çok ağlamaya başlardım."

"Ben olsam daha çok ağlamaya başlardım."
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"Bebeğim bu floresan."

"Bebeğim bu floresan."

Çoğu kişi "Tears of Gold" isimli bir şarkıya atıfta bulunarak şu tarz yorum yapmış: "Altın gözyaşları..."

Çoğu kişi "Tears of Gold" isimli bir şarkıya atıfta bulunarak şu tarz yorum yapmış: "Altın gözyaşları..."

Şarkı sözlerini yazanlar... "Senin için altın gözyaşları dökerdim."

Şarkı sözlerini yazanlar... "Senin için altın gözyaşları dökerdim."

"İnsanlar altın gözyaşları falan demiş. Daha çok nükleer atık gözyaşları gibi."

"İnsanlar altın gözyaşları falan demiş. Daha çok nükleer atık gözyaşları gibi."

😳

😳
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"Efsane zırlamanın kilidini açmış."

"Efsane zırlamanın kilidini açmış."

Şu iki Türkün konuşmasına bakın hemen hsajhbsah

Şu iki Türkün konuşmasına bakın hemen hsajhbsah

"Şimdi fosforlu kalem mi olmuş oldu?"

"Şimdi fosforlu kalem mi olmuş oldu?"

"Sanırım ben panik atak geçirirdim."

"Sanırım ben panik atak geçirirdim."
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"İyi tarafından bakarsak, neden ağladığını unuttun."

"İyi tarafından bakarsak, neden ağladığını unuttun."

"Hayır çünkü hemen bir kehanetin parçası olduğumu düşünürdüm."

"Hayır çünkü hemen bir kehanetin parçası olduğumu düşünürdüm."

"Mutluluk gözyaşları sanırım." Aynen kanka kesin. Başka ne olabilir ki?

"Mutluluk gözyaşları sanırım." Aynen kanka kesin. Başka ne olabilir ki?

"hasjdnshajn bir anda değişmesi."

"hasjdnshajn bir anda değişmesi."

"Yeni korku kilidi açıldı." Doğru söze ne denir...

"Yeni korku kilidi açıldı." Doğru söze ne denir...
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"Yalan söylemeyeceğim, ful panik modunda olurdum."

"Yalan söylemeyeceğim, ful panik modunda olurdum."

"Annem olsa 'hep o telefon yüzünden' derdi."

"Annem olsa 'hep o telefon yüzünden' derdi."

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