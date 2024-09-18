Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Rastgele Bir Bakkala Girerek Veresiye Defterindeki Borçları Ödedi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_fl5A...
Sosyal medyada birbirinden ilginç akımların yanında son dönemde 'iyilik akımları' ile de karşılaşabiliyoruz. Bu akımlar, sosyal medyanın sadece eğlence amaçlı kullanılmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratma ve insanları bir araya getirme potansiyeli olduğunu gösteriyor. İyilik akımları, insanların birbirlerine yardım etmeyi ve olumlu eylemlerde bulunmayı teşvik eden hareketler olarak öne çıkıyor. Fakat aynı zamanda insanları ikiye de bölebiliyor.
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'gamze_oguz' isimli sosyal medya kullanıcısı bir bakkalın veresiye defterindeki borçları ödediği anları paylaştı.
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Kimileri bu hareketi oldukça beğenirken kimileri ise iyiliğin gizli kalması gerektiğini savundu.
İşte o video;
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