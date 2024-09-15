İstanbul'da Bir Grup Vatandaş 8 Yaşında Katledilen Minik Narin İçin Kız Kulesi'ne Kadar Yüzdü

8 yaşındaki minik Narin'in cinayeti tüm ülkeyi yasa boğdu. Hala aydınlatılamayan cinayetin unutulmaması için tüm Türkiye tek yürek oldu. Herkes, Narin'i unutturmamak davayı gündemde tutmak için yaşananlara tepki vermek için farklı eylemlere imza atıyor.