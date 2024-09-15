İstanbul'da Bir Grup Vatandaş 8 Yaşında Katledilen Minik Narin İçin Kız Kulesi'ne Kadar Yüzdü

8 yaşındaki minik Narin'in cinayeti tüm ülkeyi yasa boğdu. Hala aydınlatılamayan cinayetin unutulmaması için tüm Türkiye tek yürek oldu. Herkes, Narin'i unutturmamak davayı gündemde tutmak için yaşananlara tepki vermek için farklı eylemlere imza atıyor.
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İstanbul'da bir grup vatandaş Narin için Kız Kulesi'ne kadar yüzdü.
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Kimileri bu eylemin dikkat çekmek için iyi bir yol olduğunu düşünürken kimileri ise gereksiz buldu.
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Peki bunun narin’e faydası neydi?