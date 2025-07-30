Bir Maraş Dondurmacısı Tezgahtaki Dondurmanın Yarısını Düşürünce Şaka Yaptığına Bin Pişman Oldu

Maraş dondurması hem lezzeti hem de satış biçimiyle meşhur bildiğiniz üzere. Maraş dondurmacılarının şakaları, hem yerli hem yabancı turistlerin dikkatini çeken bir gelenek haline geldi. Bu şakalar, sabır testi gibi görünse de bundan keyif alanlar da var. Hatta bunu bir yarışa da dönüştürüyorlar.
Bir Maraş dondurmacısının şakası biraz tatsız bitti. Tezgahtaki tüm dondurmayı alarak şaka yapmak isteyen dondurmacı, dondurmanın neredeyse tamamını yere düşürdü. Bozuntuya vermeden şakasına devam eden dondurmacının o anları, izleyenleri güldürdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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