Bir Maraş Dondurmacısı Tezgahtaki Dondurmanın Yarısını Düşürünce Şaka Yaptığına Bin Pişman Oldu

Maraş dondurması hem lezzeti hem de satış biçimiyle meşhur bildiğiniz üzere. Maraş dondurmacılarının şakaları, hem yerli hem yabancı turistlerin dikkatini çeken bir gelenek haline geldi. Bu şakalar, sabır testi gibi görünse de bundan keyif alanlar da var. Hatta bunu bir yarışa da dönüştürüyorlar.

Bir Maraş dondurmacısının şakası biraz tatsız bitti. Tezgahtaki tüm dondurmayı alarak şaka yapmak isteyen dondurmacı, dondurmanın neredeyse tamamını yere düşürdü. Bozuntuya vermeden şakasına devam eden dondurmacının o anları, izleyenleri güldürdü.