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Bir Maraş Dondurmacısı Tezgahtaki Dondurmanın Yarısını Düşürünce Şaka Yaptığına Bin Pişman Oldu

Bir Maraş Dondurmacısı Tezgahtaki Dondurmanın Yarısını Düşürünce Şaka Yaptığına Bin Pişman Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.07.2025 - 12:39

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Maraş dondurması hem lezzeti hem de satış biçimiyle meşhur bildiğiniz üzere. Maraş dondurmacılarının şakaları, hem yerli hem yabancı turistlerin dikkatini çeken bir gelenek haline geldi. Bu şakalar, sabır testi gibi görünse de bundan keyif alanlar da var. Hatta bunu bir yarışa da dönüştürüyorlar.

Bir Maraş dondurmacısının şakası biraz tatsız bitti. Tezgahtaki tüm dondurmayı alarak şaka yapmak isteyen dondurmacı, dondurmanın neredeyse tamamını yere düşürdü. Bozuntuya vermeden şakasına devam eden dondurmacının o anları, izleyenleri güldürdü.

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Tepkilerin odağındaydı.

Tepkilerin odağındaydı.

Geçtiğimiz haftalarda bir Maraş dondurmacısının, dondurma alan bir turiste yaptığı hareketler tepki çekmiş, tezgahı kapatılmıştı. Bunun üzerine Maraş dondurmacılarının bu geleneksel şakaları tartışma konusu olmuştu. Kimileri bu şakayı gereksiz ve rahatsız edici bulurken kimileri ise bunun bir gelenek olduğunu, devam etmesi gerektiğini savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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