article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Makam Şoförü Mesleğinin İnceliklerini Anlattı: "Eğitim Almadan Makam Şoförü Olamazsınız"

Bir Makam Şoförü Mesleğinin İnceliklerini Anlattı: "Eğitim Almadan Makam Şoförü Olamazsınız"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.10.2026 - 21:11 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 21:57

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Resmi törenlerden protokol karşılamalarına kadar bir yöneticinin ya da devlet büyüğünün yolculuğu, direksiyonun başındaki kişiye emanet. Genel olarak sadece araba sürmek gibi görünse de makam şoförlüğü, yalnızca iyi araç kullanmayı değil, güvenli sürüş tekniklerini, protokol kurallarını ve olağan dışı anlarda soğukkanlı kalmayı da gerektiren bir meslek. 

Ali Osman Coşkun isimli makam şoförü, mesleğin inceliklerini paylaştı. Dışarıdan bilinmeyen pek çok detaya dikkat çektiği videoya 'Eğitim almadan makam şoförü olamazsınız' notu da düştü. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki makam şoförü olmak için nasıl bir eğitim gerekiyor?

Peki makam şoförü olmak için nasıl bir eğitim gerekiyor?

Makam şoförlüğü eğitimleri kurumdan kuruma değişse de genellikle B sınıfı ehliyet ve belirli bir eğitim seviyesi aranıyor. Birkaç günlük programlarda teorik dersler ile pist uygulamaları birlikte yürütülüyor. Teorik bölümde aktif ve pasif güvenlik sistemleri, lastik basıncı kontrolü, öfke kontrolü ve yorgunlukla mücadele, VIP sürüş teknikleri, defansif sürüş, protokol kuralları ve konvoy takip esasları gibi başlıklar işleniyor. Uygulamalı kısımda ise pist üzerinde ileri sürüş teknikleri çalışılıyor.

İş ilanlarında da ileri ve güvenli sürüş eğitimi almış olmak, kılık kıyafete özen göstermek, adap ve protokol kurallarına hakim olmak, gizlilik ve iletişim becerisi gibi nitelikler öne çıkıyor. Bazı kurumlar psikoteknik ve SRC belgelerini de istiyor. Korumalı sürüşte işin boyutu çok daha farklı. Jandarmanın yetiştirdiği şoförlere öğrettiği anti-terör sürüş teknikleri 'kaçma kurtulma' olarak adlandırılıyor. Burada asıl amaç hızlı gitmek değil, taşınan kişiyi tehlikeli bir ortamdan en kısa sürede uzaklaştırmak. Yani makam şoförlüğünde direksiyon başına geçmek, mesleğin yalnızca başlangıcı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın