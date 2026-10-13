Bir Makam Şoförü Mesleğinin İnceliklerini Anlattı: "Eğitim Almadan Makam Şoförü Olamazsınız"

Resmi törenlerden protokol karşılamalarına kadar bir yöneticinin ya da devlet büyüğünün yolculuğu, direksiyonun başındaki kişiye emanet. Genel olarak sadece araba sürmek gibi görünse de makam şoförlüğü, yalnızca iyi araç kullanmayı değil, güvenli sürüş tekniklerini, protokol kurallarını ve olağan dışı anlarda soğukkanlı kalmayı da gerektiren bir meslek.

Ali Osman Coşkun isimli makam şoförü, mesleğin inceliklerini paylaştı. Dışarıdan bilinmeyen pek çok detaya dikkat çektiği videoya 'Eğitim almadan makam şoförü olamazsınız' notu da düştü.

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