Bir Makam Şoförü Mesleğinin İnceliklerini Anlattı: "Eğitim Almadan Makam Şoförü Olamazsınız"

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Resmi törenlerden protokol karşılamalarına kadar bir yöneticinin ya da devlet büyüğünün yolculuğu, direksiyonun başındaki kişiye emanet. Genel olarak sadece araba sürmek gibi görünse de makam şoförlüğü, yalnızca iyi araç kullanmayı değil, güvenli sürüş tekniklerini, protokol kurallarını ve olağan dışı anlarda soğukkanlı kalmayı da gerektiren bir meslek.
Ali Osman Coşkun isimli makam şoförü, mesleğin inceliklerini paylaştı. Dışarıdan bilinmeyen pek çok detaya dikkat çektiği videoya 'Eğitim almadan makam şoförü olamazsınız' notu da düştü.
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Peki makam şoförü olmak için nasıl bir eğitim gerekiyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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