Bir Kardiyolog Anlattı: Sakatlanan Futbolculara Verilen Yeşil Düdüğün Sırrı Ne?

Her sporda büyük coşkuların yanında bazen dramatik anlar da meydana gelebiliyor. Büyük hedeflerle çıkılan turnuvalarda sporcuların yaşadığı talihsiz sakatlıklar, tüm galibiyet sevinçlerine anında gölge düşürüyor. Sahadaki rekabetin ve fiziksel mücadelenin dozu arttıkça, sporcu sağlığını anlık olarak korumak ve acıyı dindirmek en büyük öncelik haline geliyor. Tam da bu anlarda modern tıp ve spor hekimliği, sporcuların acısını hafifletmek için ezber bozan hızlı çözümlerle devreye giriyor.
Prof. Dr. Muhammed Keskin, son dönemde futbol sahasında dikkat çeken yeşil düdüğün aslında ne işe yaradığını anlattı. Video, maç izlerken aklında soru işaretleri oluşanları aydınlattı.
Saha kenarında acı içinde kıvranan sporcuların imdadına yetişen o küçük yeşil tüp, aslında tıp dünyasında methoxyflurane etken maddesini barındıran bir ilaçtır.
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