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Bir Kardiyolog Anlattı: Sakatlanan Futbolculara Verilen Yeşil Düdüğün Sırrı Ne?

Bir Kardiyolog Anlattı: Sakatlanan Futbolculara Verilen Yeşil Düdüğün Sırrı Ne?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 09:08 Son Güncelleme: 05.07.2026 - 10:50

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Her sporda büyük coşkuların yanında bazen dramatik anlar da meydana gelebiliyor. Büyük hedeflerle çıkılan turnuvalarda sporcuların yaşadığı talihsiz sakatlıklar, tüm galibiyet sevinçlerine anında gölge düşürüyor. Sahadaki rekabetin ve fiziksel mücadelenin dozu arttıkça, sporcu sağlığını anlık olarak korumak ve acıyı dindirmek en büyük öncelik haline geliyor. Tam da bu anlarda modern tıp ve spor hekimliği, sporcuların acısını hafifletmek için ezber bozan hızlı çözümlerle devreye giriyor.

Prof. Dr. Muhammed Keskin, son dönemde futbol sahasında dikkat çeken yeşil düdüğün aslında ne işe yaradığını anlattı. Video, maç izlerken aklında soru işaretleri oluşanları aydınlattı.

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Saha kenarında acı içinde kıvranan sporcuların imdadına yetişen o küçük yeşil tüp, aslında tıp dünyasında methoxyflurane etken maddesini barındıran bir ilaçtır.

Saha kenarında acı içinde kıvranan sporcuların imdadına yetişen o küçük yeşil tüp, aslında tıp dünyasında methoxyflurane etken maddesini barındıran bir ilaçtır.

Özellikle travmatik yaralanmalarda dakikalar içinde yüksek etkili bir analjezi sağlaması amacıyla tasarlanan bu ilaç, spor hekimliğinde adeta bir acil durum cankurtaranı vazifesi üstleniyor. Kullanılmaya başlandığı andan itibaren 1 ila 3 dakika gibi çok kısa bir sürede merkezi sinir sistemi üzerinde bloke edici bir etki mekanizması başlatarak şiddetli ağrıyı hızla kesiyor. Cihazın en can alıcı özelliği ise hastanın kendi kontrolünde bir dozajlama imkanı sunmasıdır. Kişi inhaler ile nefes alıp verdikçe ağrısı hafifler. Eğer ağrı kesicinin etkisiyle merkezi sinir sistemi fazla yavaşlar ve kişide hafif bir uyku hali baş gösterirse, solunum refleksi doğal olarak yavaşlayacağı için hasta cihazı kendiliğinden ağzından uzaklaştırır. Bu oto-kontrol mekanizması, aşırı doz riskini ortadan kaldırarak bu ilacı acil müdahalelerde son derece güvenilir, hızlı ve efektif bir medikal çözüm haline getiriyor. 

NOT: Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi niteliği taşımamaktadır. Sağlık durumunuz, yaşadığınız semptomlar veya tedavi süreçlerinizle ilgili en doğru ve güvenilir bilgiyi almak için her zaman uzman bir hekime veya profesyonel bir sağlık kuruluşuna danışmanız gerekmektedir. İçerikte yer alan bilgiler, bir doktor muayenesinin yerini tutamaz ve kişisel bir tedavi planı oluşturmak için tek başına kaynak olarak kullanılamaz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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