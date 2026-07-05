Bir Kardiyolog Anlattı: Sakatlanan Futbolculara Verilen Yeşil Düdüğün Sırrı Ne?

Özellikle travmatik yaralanmalarda dakikalar içinde yüksek etkili bir analjezi sağlaması amacıyla tasarlanan bu ilaç, spor hekimliğinde adeta bir acil durum cankurtaranı vazifesi üstleniyor. Kullanılmaya başlandığı andan itibaren 1 ila 3 dakika gibi çok kısa bir sürede merkezi sinir sistemi üzerinde bloke edici bir etki mekanizması başlatarak şiddetli ağrıyı hızla kesiyor. Cihazın en can alıcı özelliği ise hastanın kendi kontrolünde bir dozajlama imkanı sunmasıdır. Kişi inhaler ile nefes alıp verdikçe ağrısı hafifler. Eğer ağrı kesicinin etkisiyle merkezi sinir sistemi fazla yavaşlar ve kişide hafif bir uyku hali baş gösterirse, solunum refleksi doğal olarak yavaşlayacağı için hasta cihazı kendiliğinden ağzından uzaklaştırır. Bu oto-kontrol mekanizması, aşırı doz riskini ortadan kaldırarak bu ilacı acil müdahalelerde son derece güvenilir, hızlı ve efektif bir medikal çözüm haline getiriyor.

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