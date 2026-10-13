Bir Avukat Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: İdamdan Sağ Kurtulan Christa Pike'ın İnfazı Bitti mi?

Ölüm cezasının hala uygulandığı ülkelerde infaz, hukuken en çok merak edilen ve en çok tartışılan konulardan biri. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de ölüm iğnesiyle idam edilmek istenen Christa Pike'ın iki doz ilaca rağmen hayatta kalması, bu tartışmayı bir kez daha gündeme taşıdı.

'hayatimizsatranc' isimli avukat, idam iğnesi yapılan bir mahkum sağ kurtulursa infazın gerçekleşmiş sayılıp sayılmayacağı sorusunu yanıtladı. Videoda, 'Cezalar infaz edilmek için verilir. İnfaz edilmeyen ceza caydırıcı değildir.' sözleriyle konu netleştirildi.

Kaynak