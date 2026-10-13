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Bir Avukat Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: İdamdan Sağ Kurtulan Christa Pike'ın İnfazı Bitti mi?

Bir Avukat Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: İdamdan Sağ Kurtulan Christa Pike'ın İnfazı Bitti mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.10.2026 - 18:01

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Ölüm cezasının hala uygulandığı ülkelerde infaz, hukuken en çok merak edilen ve en çok tartışılan konulardan biri. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de ölüm iğnesiyle idam edilmek istenen Christa Pike'ın iki doz ilaca rağmen hayatta kalması, bu tartışmayı bir kez daha gündeme taşıdı.

'hayatimizsatranc' isimli avukat, idam iğnesi yapılan bir mahkum sağ kurtulursa infazın gerçekleşmiş sayılıp sayılmayacağı sorusunu yanıtladı. Videoda, 'Cezalar infaz edilmek için verilir. İnfaz edilmeyen ceza caydırıcı değildir.' sözleriyle konu netleştirildi.

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Peki idam iğnesinden sağ kurtulan bir mahkumun durumu ne oluyor?

Peki idam iğnesinden sağ kurtulan bir mahkumun durumu ne oluyor?

Christa Pike, 1995 yılında Tennessee'de 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten 1996'da ölüm cezasına çarptırılmıştı. Cezasının infazı için kendi seçtiği ölüm iğnesi yöntemi uygulanırken, avukatına göre cezaevi görevlileri damar yolu açmak için bir saatten fazla uğraştı. Pentobarbital iki doz halinde verilmesine rağmen Pike hayatını kaybetmedi ve Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaklaşık bir hafta solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra 6 Ekim'de bilincini yeniden kazandı, 10 Ekim'de ise cezaevine geri götürüldü. Tennessee'de 1820'den bu yana infaz prosedürüne alınan ilk kadın olan Pike'ın durumunun ardından Vali Bill Lee, olayın bağımsız bir üçüncü tarafça incelenmesini istedi ve bir sonraki infazı durdurdu.

Hukuk açısından asıl mesele, infazın ne zaman tamamlanmış sayılacağı. İdam kararı bir kişinin yaşamına son verilmesini hükme bağladığı için, mahkumun öldüğü görevliler tarafından tespit edilene kadar infaz tamamlanmış sayılmıyor. Benzer bir örnek 1946'da Louisiana'da yaşandı. Elektrikli sandalyede idam edilmek istenen Willie Francis yaşamını yitirmeyince, ABD Yüksek Mahkemesi 1947'de ikinci bir infaz girişimine izin verdi ve Francis aynı yıl idam edildi. Ülkemizde ise idam cezası 2004 yılında Anayasa'dan tamamen çıkarıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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