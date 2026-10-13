Bir Avukat Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: İdamdan Sağ Kurtulan Christa Pike'ın İnfazı Bitti mi?

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Ölüm cezasının hala uygulandığı ülkelerde infaz, hukuken en çok merak edilen ve en çok tartışılan konulardan biri. Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de ölüm iğnesiyle idam edilmek istenen Christa Pike'ın iki doz ilaca rağmen hayatta kalması, bu tartışmayı bir kez daha gündeme taşıdı.
'hayatimizsatranc' isimli avukat, idam iğnesi yapılan bir mahkum sağ kurtulursa infazın gerçekleşmiş sayılıp sayılmayacağı sorusunu yanıtladı. Videoda, 'Cezalar infaz edilmek için verilir. İnfaz edilmeyen ceza caydırıcı değildir.' sözleriyle konu netleştirildi.
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Peki idam iğnesinden sağ kurtulan bir mahkumun durumu ne oluyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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