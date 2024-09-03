Bir Havayolu Firmasında Hostes Olarak Çalışan Genç Kadın İş Deneyimini Anlattı: "Her Şeyimiz Kısıtlı"

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Sosyal medya platformu TikTok'ta takipçilerinin sorusu üzerine şirketin kurallarından bahseden Emirates Hava Yolları çalışanı genç kadın, "Üniformamız üzerimizdeyken her şeyimiz kurallar dahilinde." dedi.
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Çalışma süresi boyunca yüzün tamamında makyaj bulunmasının zorunlu olduğunu söyleyen genç hostes, 'Kırmızı ruj zorunlu, gloss yasak, renkli far, rimel yasak. Üniformamızı ilk giydiğimiz gün bize bunları öğreten görevliler var.' dedi.
İşte o video; 🎥 👇
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