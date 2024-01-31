Bir Gün İçinde Yolda Geçirdiği Tüm Vakti Örgü Örerek Değerlendiren Genç Günün Sonunda Bir Şapkayı Tamamladı

Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız, günün büyük bir kısmının yolda geçiyor olmasına zaten alışmışsınızdır. Kimileri bu vakti kitap okuyarak, bir şeyler izleyerek değerlendirse de büyük bir çoğunluk için bu ölü bir zaman olarak kalıyor.
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'kurochkinandrei' isimli bir genç, bir gün boyunca yolda geçirdiği vakti örgü örerek değerlendirdi.
Metroda, ayakta, yürüyen merdivende ya da yürürken örgü örebilen genç, günün sonunda bir şapka bitirdi.
İşte o video;
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