Bir Gün İçinde Yolda Geçirdiği Tüm Vakti Örgü Örerek Değerlendiren Genç Günün Sonunda Bir Şapkayı Tamamladı

Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız, günün büyük bir kısmının yolda geçiyor olmasına zaten alışmışsınızdır. Kimileri bu vakti kitap okuyarak, bir şeyler izleyerek değerlendirse de büyük bir çoğunluk için bu ölü bir zaman olarak kalıyor.