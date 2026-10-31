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Gönül Dağı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 31 Ekim TRT 1 Yayın Akışı Belli Oldu

Gönül Dağı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 31 Ekim TRT 1 Yayın Akışı Belli Oldu

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
31.10.2026 - 10:50
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Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 31 Ekim 2026 Cumartesi günü izleyiciyle buluşup buluşmayacağı merak ediliyor. Bazı televizyon kanallarının yayın akışında değişiklik yaşanmasının ardından gözler TRT 1'in yayın planına çevrildi. Peki, Gönül Dağı bu akşam saat kaçta başlayacak? İşte 31 Ekim TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm bilgileri...

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Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu?

Gönül Dağı bu akşam var mı, yok mu?

Gönül Dağı 31 Ekim 2026 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacak. Bu hafta bazı televizyon kanallarının yayın akışlarında değişiklik yapılmasına rağmen Gönül Dağı için herhangi bir erteleme söz konusu değil.

Dizi, her zamanki yayın gününde izleyici karşısına çıkacak.

Gönül Dağı yeni bölüm saat kaçta başlayacak?

Gönül Dağı yeni bölüm saat kaçta başlayacak?

Gönül Dağı'nın yeni bölümü 31 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. TRT 1 Ana Haber bülteninin ardından yayınlanacak dizi, cumartesi akşamı kuşağında izleyicilerle buluşacak.

31 Ekim Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

31 Ekim Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

05.18 İstiklal Marşı

05.20 Kalk Gidelim

08.30 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.20 Taşacak Bu Deniz

14.40 Evlilik Güzeldir

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı (yeni bölüm)

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

04.00 Hayallerinin Peşinde

04.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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