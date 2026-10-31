Gönül Dağı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 31 Ekim TRT 1 Yayın Akışı Belli Oldu

Gönül Dağı bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 31 Ekim 2026 Cumartesi günü izleyiciyle buluşup buluşmayacağı merak ediliyor. Bazı televizyon kanallarının yayın akışında değişiklik yaşanmasının ardından gözler TRT 1'in yayın planına çevrildi. Peki, Gönül Dağı bu akşam saat kaçta başlayacak? İşte 31 Ekim TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm bilgileri...