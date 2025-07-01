Bir Çiftin Düğünlerinde Dans Etmek Yerine Gölge Boksu Yaptığı Anlar Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü

Düğünler, kınalar, kız istemeler derken artık eskisi gibi sade etkinlikler hayal oldu desek yeridir. Tabii, tercihini sadelikten ve klasikten yana kullanan çiftler de oluyor ancak işi şova dökenler de. Şimdiyse bir düğünle karşınızdayız. Çift dansı yapmak yerine, gölge boksu yapan gelin ve damat o anlarıyla viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda acımadı… Gelin detaylara geçelim!