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Bir Çiftin Düğünlerinde Dans Etmek Yerine Gölge Boksu Yaptığı Anlar Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü

Bir Çiftin Düğünlerinde Dans Etmek Yerine Gölge Boksu Yaptığı Anlar Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.07.2025 - 15:26

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Düğünler, kınalar, kız istemeler derken artık eskisi gibi sade etkinlikler hayal oldu desek yeridir. Tabii, tercihini sadelikten ve klasikten yana kullanan çiftler de oluyor ancak işi şova dökenler de. Şimdiyse bir düğünle karşınızdayız. Çift dansı yapmak yerine, gölge boksu yapan gelin ve damat o anlarıyla viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları yorumlarda acımadı… Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

“Bildiğimiz tek dans gölge boksu”

“Bildiğimiz tek dans gölge boksu”

Peki ya siz klasik düğünlere hasret kaldık diyenlerden misiniz, yoksa şovu sevenlerden mi? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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