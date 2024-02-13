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'Bir Aydır Ders İşliyoruz Hiçbir Şey Öğrenemedim' Diyen Öğrencinin Sosyoloji Hocasına Tepkisi Gündem Oldu

'Bir Aydır Ders İşliyoruz Hiçbir Şey Öğrenemedim' Diyen Öğrencinin Sosyoloji Hocasına Tepkisi Gündem Oldu

Öğretmen Öğrenci
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 14:06

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Online olarak işlenen ders sonrasında öğretmenin, 'Anlamayan bir şey var mı?' sorusuna bir öğrenci tepki gösterdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/unif4n
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'Soruyu yanlış soruyorsunuz, bir şey anlayan var mı diyecektiniz' diyen Tuna isimli öğrenci, 'Bir aydır sizinle ders işliyoruz hiçbir şey öğrenemedim' dedi.

'Soruyu yanlış soruyorsunuz, bir şey anlayan var mı diyecektiniz' diyen Tuna isimli öğrenci, 'Bir aydır sizinle ders işliyoruz hiçbir şey öğrenemedim' dedi.

Tuna isimli öğrenci sözlerinin devamında ise, "Sorun önce bende diye düşünüyordum, arkadaşlarımla münakaşa girdim, sorunun sizde bence, ben öyle düşünüyorum. Sosyoloji dersi bu kadar ağır işlenmez, kusura bakmayın biz birinci sınıf öğrencisiyiz. Bunu söylemem bile mantıksız. Bir de psikoloji ile sosyolojinin ne alakası var? Kuramları öğrettiniz, önce sormadınız ki 'Kuram ne demek?' biliyor musunuz diye" dedi.

Tuna isimli öğrenci sözlerinin devamında ise, "Sorun önce bende diye düşünüyordum, arkadaşlarımla münakaşa girdim, sorunun sizde bence, ben öyle düşünüyorum. Sosyoloji dersi bu kadar ağır işlenmez, kusura bakmayın biz birinci sınıf öğrencisiyiz. Bunu söylemem bile mantıksız. Bir de psikoloji ile sosyolojinin ne alakası var? Kuramları öğrettiniz, önce sormadınız ki 'Kuram ne demek?' biliyor musunuz diye" dedi.

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