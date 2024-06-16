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Bir Araç Sahibiyle, Aracını Hatalı Park Eden Sürücünün Diyaloğu Güldürdü: 'Abi Anahtar Üstünde'

Bir Araç Sahibiyle, Aracını Hatalı Park Eden Sürücünün Diyaloğu Güldürdü: 'Abi Anahtar Üstünde'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.06.2024 - 15:16

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Sosyal medyada bir kişi, aracının çıkışına başka bir araç park eden sürücüyle telefonda yaşanan diyaloğu paylaştı. Arabasını çıkarmak isteyen sürücü 'Aracını çeker misin?' sorusuna karşılık 'Abi benim 10-15 dakika işim var sana zahmet çeker misin?' yanıtını aldı. O anlar araç sahibi kadar izleyenleri de şaşkına çevirdi.

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İki sürücü arasında geçen diyalog sosyal medya platformu TikTok'ta gündem oldu. Aracının çıkışını engelleyen kırmızı arabanın sahibini arayan bir kişi, aldığı yanıt karşısında şok oldu.

İki sürücü arasında geçen diyalog sosyal medya platformu TikTok'ta gündem oldu. Aracının çıkışını engelleyen kırmızı arabanın sahibini arayan bir kişi, aldığı yanıt karşısında şok oldu.

Kırmızı aracın sahibini aradığında 'İşi olduğu' cevabın aldığını söyleyen siyah aracın sürücüsü, "Anahtar üstünde diyor, sana zahmet biraz geriye çeker misin? diyor. Bu nasıl bir şey ya" dedi. işte o anlar; 📹

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