Bir Araç Sahibiyle, Aracını Hatalı Park Eden Sürücünün Diyaloğu Güldürdü: 'Abi Anahtar Üstünde'

Sosyal medyada bir kişi, aracının çıkışına başka bir araç park eden sürücüyle telefonda yaşanan diyaloğu paylaştı. Arabasını çıkarmak isteyen sürücü 'Aracını çeker misin?' sorusuna karşılık 'Abi benim 10-15 dakika işim var sana zahmet çeker misin?' yanıtını aldı. O anlar araç sahibi kadar izleyenleri de şaşkına çevirdi.