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29 Ekim'de Okullar, Bankalar ve Kargolar Açık mı? 28 Ekim Yarım Gün mü?

29 Ekim'de Okullar, Bankalar ve Kargolar Açık mı? 28 Ekim Yarım Gün mü?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 14:06
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Cumhuriyetimizin 103. yaşını kutlamaya günler kala akıllarda aynı sorular var: 29 Ekim'de okullar açık mı? Bankalar çalışacak mı? Siparişimiz kargoda kalır mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Peki 28 Ekim yarım gün mü, 30 Ekim Cuma tatil mi? Okullardan bankalara, kargolardan eczanelere kadar tüm merak edilenleri sizin için derledik. 

İşte detaylar.

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29 Ekim Hangi Güne Denk Geliyor, 28 Ekim Yarım Gün mü?

29 Ekim Hangi Güne Denk Geliyor, 28 Ekim Yarım Gün mü?

29 Ekim 2026, perşembe gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca sürüyor.

Yani 28 Ekim Çarşamba yarım gün tatil. Sabah saatlerinde hayat normal akışında devam edecek, saat 13.00'ten itibaren ise bayram tatili başlayacak. Toplamda 1,5 günlük bir resmi tatil söz konusu.

29 Ekim'de Okullar Açık mı?

29 Ekim'de Okullar Açık mı?

29 Ekim Perşembe günü okullar kapalı, bugün ders yapılmayacak. 28 Ekim Çarşamba günü ise sabah dersleri normal şekilde işlenecek, öğleden sonra okullar tatil olacak. Üniversitelerde de 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de dersler yapılmayacak.

30 Ekim'de Okullar Açık mı?

Şu an için 30 Ekim Cuma bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle okulların cuma günü normal şekilde ders başı yapması bekleniyor.

29 Ekim'de Bankalar Açık mı?

29 Ekim'de Bankalar Açık mı?

29 Ekim'de banka şubeleri kapalı olacak. 28 Ekim Çarşamba günü ise bankalar öğlene kadar hizmet verecek, saat 13.00'ten sonra şubeler kapanacak. Noterler, borsa ve kamu kurumları da 29 Ekim'de kapalı olacak, işlemler bir sonraki iş gününe kalacak.

29 Ekim'de EFT ve Havale Yapılır mı?

Şubeler kapalı olsa da ATM'ler, internet ve mobil bankacılık çalışmaya devam edecek. Aynı banka içindeki havaleler ve 7/24 çalışan FAST sistemiyle belirli limitlere kadar anında para transferi yapılabilecek. Ancak resmi tatil günlerinde yapılan EFT işlemleri, bir sonraki iş günü gerçekleşecek.

29 Ekim'de Kargolar Çalışıyor mu?

29 Ekim'de Kargolar Çalışıyor mu?

Kamu kurumu olan PTT, 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar hizmet verecek, 29 Ekim'de ise kapalı olacak. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG (DHL) gibi kargo firmalarının şubeleri de resmi tatillerde genellikle kapalı oluyor ve dağıtım yapılmıyor. 28 Ekim'de ise kargo şubeleri çoğunlukla öğlene kadar çalışıyor.

Bazı e-ticaret firmalarının kendi teslimat ağları resmi tatillerde sınırlı da olsa çalışabiliyor. Bu nedenle bayram öncesinde siparişinizin durumunu ilgili firmanın sitesinden ya da uygulamasından kontrol etmenizde fayda var. 30 Ekim Cuma günü ise kargolar normal mesaisine dönecek.

Hastaneler ve Eczaneler Açık mı?

Hastaneler ve Eczaneler Açık mı?

Devlet hastanelerinin poliklinikleri 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de kapalı olacak. Acil servisler ise her zamanki gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Özel hastanelerin çalışma düzeni ise kurumdan kuruma değişebiliyor.

Eczaneler 28 Ekim'de öğlene kadar normal şekilde açık olacak. Öğleden sonra ve 29 Ekim boyunca ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Bulunduğunuz yerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet ya da il eczacı odalarının sitelerinden öğrenebilirsiniz.

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30 Ekim Cuma Tatil mi?

30 Ekim Cuma Tatil mi?

29 Ekim'in perşembeye denk gelmesiyle akıllara hemen '30 Ekim Cuma köprü olur mu?' sorusu geldi. Ancak 23 Ekim itibarıyla 30 Ekim için açıklanmış bir idari izin kararı bulunmuyor. Yani şu an için 30 Ekim Cuma normal bir iş ve okul günü.

Kamu çalışanları için idari izin kararları genellikle Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle duyuruluyor. Böyle bir karar açıklanırsa hafta sonuyla birlikte tatil 4,5 güne çıkabilir. Özel sektör çalışanları ise iş yerlerinin kararına bağlı olarak cuma günü yıllık izin kullanarak tatillerini uzatabilir.

Cumhuriyetimizin 103. yaşı şimdiden kutlu olsun!

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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