29 Ekim'de Okullar, Bankalar ve Kargolar Açık mı? 28 Ekim Yarım Gün mü?
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Cumhuriyetimizin 103. yaşını kutlamaya günler kala akıllarda aynı sorular var: 29 Ekim'de okullar açık mı? Bankalar çalışacak mı? Siparişimiz kargoda kalır mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Peki 28 Ekim yarım gün mü, 30 Ekim Cuma tatil mi? Okullardan bankalara, kargolardan eczanelere kadar tüm merak edilenleri sizin için derledik.
İşte detaylar.
29 Ekim Hangi Güne Denk Geliyor, 28 Ekim Yarım Gün mü?
29 Ekim'de Okullar Açık mı?
29 Ekim'de Bankalar Açık mı?
29 Ekim'de Kargolar Çalışıyor mu?
Hastaneler ve Eczaneler Açık mı?
30 Ekim Cuma Tatil mi?
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