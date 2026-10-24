29 Ekim'de Okullar, Bankalar ve Kargolar Açık mı? 28 Ekim Yarım Gün mü?

Kamu kurumu olan PTT, 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar hizmet verecek, 29 Ekim'de ise kapalı olacak. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG (DHL) gibi kargo firmalarının şubeleri de resmi tatillerde genellikle kapalı oluyor ve dağıtım yapılmıyor. 28 Ekim'de ise kargo şubeleri çoğunlukla öğlene kadar çalışıyor.

Bazı e-ticaret firmalarının kendi teslimat ağları resmi tatillerde sınırlı da olsa çalışabiliyor. Bu nedenle bayram öncesinde siparişinizin durumunu ilgili firmanın sitesinden ya da uygulamasından kontrol etmenizde fayda var. 30 Ekim Cuma günü ise kargolar normal mesaisine dönecek.