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Bir Anda Zeybek Oynamaya Başlayan İDO Personeli Ülkeye Olan Sevgimizi Bir Kez Daha Artırdı

Bir Anda Zeybek Oynamaya Başlayan İDO Personeli Ülkeye Olan Sevgimizi Bir Kez Daha Artırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
12.10.2024 - 13:26

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TikTok'ta @sevvvalarslan isimli bir kullanıcı, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) personelinin zeybek oynadığı anları paylaştı. Yaklaşık 1 milyon izlenen video büyük beğeni aldı.

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@sevvvalarslan isimli bir kullanıcı İDO personelinin bir anda zeybek oynamaya başladığı anları kameraya çekti.

@sevvvalarslan isimli bir kullanıcı İDO personelinin bir anda zeybek oynamaya başladığı anları kameraya çekti.

Kullanıcı o videoyu “Başka ülkede yaşayamam” sözleriyle paylaştı. İDO personelinin zeybek performasına büyük beğeni geldi.

Kullanıcı o videoyu “Başka ülkede yaşayamam” sözleriyle paylaştı. İDO personelinin zeybek performasına büyük beğeni geldi.

Ayakta alkışlanacak o performans👇🏻

Paylaşıma gelen yorumlar ise hem gülümsetti hem duygulandırdı👇🏻

Paylaşıma gelen yorumlar ise hem gülümsetti hem duygulandırdı👇🏻
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