Bir Anda Zeybek Oynamaya Başlayan İDO Personeli Ülkeye Olan Sevgimizi Bir Kez Daha Artırdı

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@sevvvalarslan isimli bir kullanıcı İDO personelinin bir anda zeybek oynamaya başladığı anları kameraya çekti.
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Kullanıcı o videoyu “Başka ülkede yaşayamam” sözleriyle paylaştı. İDO personelinin zeybek performasına büyük beğeni geldi.
Ayakta alkışlanacak o performans👇🏻
Paylaşıma gelen yorumlar ise hem gülümsetti hem duygulandırdı👇🏻
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