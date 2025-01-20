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Beşiktaş Fanatiği Babasını Taklit Eden Minik Kartal Kalpleri Sıcacık Yaptı

Beşiktaş Fanatiği Babasını Taklit Eden Minik Kartal Kalpleri Sıcacık Yaptı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 19:55

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Fanatik babaların çocukları, onları gözlemleyerek benzer alışkanlıklar edinebiliyor. Beşiktaşlı bir babanın minik kızı da, babasını maç izlerken çok iyi gözlemlemiş olacak ki onun hareketlerini ve sözlerini taklit etti. Tatlı kızın bu taklidi, Beşiktaş taraftarları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

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Babasının maç izlerken yaptığı hareketleri ve söylediği sözleri ses tonu ve mimikleriyle kusursuzca taklit eden minik kartal, izleyenlerin kalbini ısıttı.

Babasının maç izlerken yaptığı hareketleri ve söylediği sözleri ses tonu ve mimikleriyle kusursuzca taklit eden minik kartal, izleyenlerin kalbini ısıttı.

Bu sevimli taklit, sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı.

Bu sevimli taklit, sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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