Beşiktaş Fanatiği Babasını Taklit Eden Minik Kartal Kalpleri Sıcacık Yaptı

Fanatik babaların çocukları, onları gözlemleyerek benzer alışkanlıklar edinebiliyor. Beşiktaşlı bir babanın minik kızı da, babasını maç izlerken çok iyi gözlemlemiş olacak ki onun hareketlerini ve sözlerini taklit etti. Tatlı kızın bu taklidi, Beşiktaş taraftarları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.