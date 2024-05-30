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“Ben Mağarama Dönüyorum!”: Yakın Arkadaşının Sevgilisiyle Ev Arkadaşı Olan Kadın Tepki Aldı

“Ben Mağarama Dönüyorum!”: Yakın Arkadaşının Sevgilisiyle Ev Arkadaşı Olan Kadın Tepki Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 21:51

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Bir içerik üreticisi ev arkadaşıyla çektiği cilt bakımı videosuyla viral oldu. Sebebi ise ev arkadaşının yakın arkadaşının sevgilisi olmasıydı. İzleyiciler ikilinin ev arkadaşı olmasını garipsedi ve yorumlarda buluştu.

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Genç kadın yakın arkadaşının sevgilisi olan ev arkadaşıyla güneş kremleri hakkında bir video çekmişti.

Genç kadın yakın arkadaşının sevgilisi olan ev arkadaşıyla güneş kremleri hakkında bir video çekmişti.

Ve video başlangıcında ev arkadaşını tanıtarak “Neden onlar birlikte yaşamıyor diye sormayın, biz birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Ve video başlangıcında ev arkadaşını tanıtarak “Neden onlar birlikte yaşamıyor diye sormayın, biz birlikte yaşıyoruz.” dedi.

İzleyiciler ise şaka mı gerçek mi olduğunu ayırt edemediklerini söyleyerek “Mağaram ve ben çok mutluyuz.” tarzında yorumlar yaptı.

İzleyiciler ise şaka mı gerçek mi olduğunu ayırt edemediklerini söyleyerek “Mağaram ve ben çok mutluyuz.” tarzında yorumlar yaptı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇
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